Цирк в Омске откроют в декабре



В официальном паблике Омского цирка в соцсети ВКонтакте появились фотографии зрительного зала - такого, каким он выглядит сейчас. По словам представителей цирка, к открытию произойдет еще ряд изменений: поменяется вид тумб-ограждений между зрительным залом и первым рядом; работники из Москвы отремонтируют манеж. Кресла для Омского цирка изготовили в Санкт-Петербурге; такие же сидения установлены в лучших цирках страны. В зале появились две новые ложи. А мраморные полы, по просьбе дирекции цирка, отреставрировали и оставили.