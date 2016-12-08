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Цирк в Омске откроют в декабре

8 декабря 2016, 20:04
Серьезные изменения.

Летом, 6 августа, в Омском цирке состоялось праздничное представление, посвященное 300-летию Омска. Тогда было заявлено о завершении реконструкции здания в ближайшее время. Сегодня стала известна дата открытия цирка - 24 декабря, вскоре появится информация о продаже билетов и первых представлениях.

Напомним, цирк 1973 года постройки впервые за все время масштабно реконструирован. Преобразились фасады здания, проведена замена коммуникаций, светового и звукового оборудования, декораций сцены. Портал Gorod55 ранее сообщал, что в зале проведен дизайнерский ремонт, установлена светодиодная подсветка купола и ступеней, новые кресла. На ремонт цирка выделено порядка 580 миллионов рублей.


В официальном паблике Омского цирка в соцсети ВКонтакте появились фотографии зрительного зала - такого, каким он выглядит сейчас. По словам представителей цирка, к открытию произойдет еще ряд изменений: поменяется вид тумб-ограждений между зрительным залом и первым рядом; работники из Москвы отремонтируют манеж. Кресла для Омского цирка изготовили в Санкт-Петербурге; такие же сидения установлены в лучших цирках страны. В зале появились две новые ложи. А мраморные полы, по просьбе дирекции цирка, отреставрировали и оставили.


Завершается ремонт зрительного зала и фойе, гримерок артистов и помещений для животных. В цирке монтируется оборудование, которое позволит избавить здание от «специфического циркового» запаха. Также в официальном паблике цирка сообщают, что летом работа по благоустройству цирка продолжится: коснется территории перед зданием.


Фото: Александр Позняк

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