Стройка на Московке-2 и хищение 28 млн – на личном контроле Назарова

В микрорайоне Московка-2 продолжается строительство многоквартирного дома. Помощь в завершении строительства многоквартирного дома №8, который располагается в квартале «Б», «оказывает» прокуратура города Омска. Нарушение сроков строительства – под контролем прокурора Ленинского округа города Омска Дмитрия Назарова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Отмечается, что прокурором на протяжении 2015 года неоднократно вносились представления, касающиеся сроков сдачи объекта, в БУ Омской области «Агентство жилищного строительства». В результате актов прокурорского реагирования ответственные лица несколько раз привлекались к ответственности, в частности к дисциплинарной.