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Стройка на Московке-2 и хищение 28 млн – на личном контроле Назарова

8 декабря 2016, 18:33
Содействие надзорного органа.

В микрорайоне Московка-2 продолжается строительство многоквартирного дома. Помощь в завершении строительства многоквартирного дома №8, который располагается в квартале «Б», «оказывает» прокуратура города Омска. Нарушение сроков строительства – под контролем прокурора Ленинского округа города Омска Дмитрия Назарова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что прокурором на протяжении 2015 года неоднократно вносились представления, касающиеся сроков сдачи объекта, в БУ Омской области «Агентство жилищного строительства». В результате актов прокурорского реагирования ответственные лица несколько раз привлекались к ответственности, в частности к дисциплинарной.

Прокуратура Ленинского округа несколько раз вносила представления в вышеуказанное учреждение по фактам допущенной волокиты, которая возникла при изменениях проектной документации. Кроме агентства, такие же представления были внесены и в Фонд развития жилищного строительства области «Жилище».

Параллельно с окружным надзорным органом, прокуратурой Омской области были внесены представления в региональный минстрой, а в ноябре прошлого года – в Правительство Омской области с требованием ликвидировать Агентство жилищного строительства.

Помимо этого, прокуратура продолжает осуществлять надзор за расследованием, которое организовали следователи СУ Управления внутренних дел России по городу Омску. Объект расследования: хищение денежных средств в сумме более 28 миллионов, которые были перечислены подрядчику при строительстве данного многоквартирного дома.

Фото: иллюстрация

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