Сечин сказал о личном вкладе Путина в сделке с «Роснефтью»

У «Роснефти» есть значительные ресурсы в рублях, эти ресурсы нужно использовать. Также необходимо разработать с Минфином и ЦБ «поэтапные движения в сторону конвертации», «…повторяю ещё раз, с тем, чтобы не было никаких колебаний на финансовом рынке. И прошу Вас все эти вопросы согласовать с Правительством Российской Федерации, руководством Правительства, Минфином и Центральным банком», - подчеркнул президент Владимир Путин.