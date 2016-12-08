Сечин сказал о личном вкладе Путина в сделке с «Роснефтью»

В Кремле 7 декабря прошла рабочая встреча президента Владимира Путина с главной правления компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Разговор шел об итогах сделки по приватизации части акций российской нефтяной компании «Роснефть». Об этом сообщает пресс-служба администрации президента РФ.
В частности, Владимир Путин поздравил Игоря Сечина с завершением сделки по реализации 19,5% акций «Роснефти». Президент подчеркнул, что сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти и это существенно отразилось на стоимости самой компании.
Общий объем сделки значительный: «10,5 миллиарда евро вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, – это 17,5 миллиарда долларов», - отметил Путин.
Это крупнейшая приватизационная сделка в нефтегазовом секторе в мире за 2016 год.
Новые инвесторы «Роснефти» - это консорциум катарского государственного фонда и крупнейшей мировой международной трейдерской компании Glencore.
Игорь Сечин со своей стороны отметил, что с учетом сложной международной обстановки сделка не состоялась бы без личного вклада президента:
«Уважаемый Владимир Владимирович! С учётом сложнейшей внешнеэкономической конъюнктуры и крайне сжатых для подобных проектов сроков докладываю Вам, что заключённая сделка стала возможной только благодаря Вашему личному вкладу, поддержке, которую мы получали от Вас в ходе этой работы»
Владимир Путин также подчеркнул, что на финансовый рынок сейчас поступит значительный объем иностранной валюты и надо сделать всё, чтобы это не повлияло негативно на рынок, чтобы не было скачков котировок на валютном рынке.
У «Роснефти» есть значительные ресурсы в рублях, эти ресурсы нужно использовать. Также необходимо разработать с Минфином и ЦБ «поэтапные движения в сторону конвертации», «…повторяю ещё раз, с тем, чтобы не было никаких колебаний на финансовом рынке. И прошу Вас все эти вопросы согласовать с Правительством Российской Федерации, руководством Правительства, Минфином и Центральным банком», - подчеркнул президент Владимир Путин.
Фото: kremlin.ru