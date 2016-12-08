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Под Омском в пути загорелся автомобиль, на месте 14 спасателей

8 декабря 2016, 11:17
Происшествие на трассе.

Накануне на автодороге Калачинск - Омск ориентировочно в 16:30 во время движения загорелся автомобиль Nissan Pulsar 1999 года.

К моменту прибытия спасателей горел моторный отсек легкового автомобиля. Пожар повредил моторный отсек и лакокрасочное покрытие транспортного средства. В настоящее время устанавливаются причины возгорания, а также оценивается причиненный материальный ущерб.

Время ликвидации открытого горения составило всего три минуты, а время полной ликвидации - пять минут.

В общей сложности на месте происшествия работали 14 человек личного состава, а также три единицы спецтехники.


Фото: иллюстрация

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