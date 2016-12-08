Пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей, ответив на телефонный звонок

Накануне 76-летняя омичка обратилась в полицию с сообщение о том, что неизвестные у нее похитили 200 тысяч рублей.
Установлено, что злоумышленники позвонили на телефон пенсионерки, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили 76-летней женщине, что за медицинские препараты, которые она купила в 2011-2012 годах, ей полагается 900 тысяч рублей в качестве компенсации.
Злоумышленники в беседе с пенсионеркой заявили, что та продукция была приобретена женщиной у мошенников, и что она не соответствует стандартам качества. Для получения положенной компенсации омичке сообщили, что необходимо оплатить налог, размер которого составляет 200 тысяч рублей.
Выполняя инструкции неизвестных лиц женщина пришла в банк и выполнила перевод 200 тысяч рублей на указанный ими счет. Через некоторое время пенсионерка решила перезвонить на указанные злоумышленниками номера телефонов, но все они оказались вне зоны действия сети.
Полицейские установили, что звонки от мошенников поступали с номеров, зарегистрированных в другом регионе. В настоящее время соответствующие розыскные мероприятия проводятся сотрудниками уголовного розыска.
По данному факту мошенничества возбуждено угoловное дело (ч.2 ст.159 УК РФ). Максимальным наказанием за это преступление является лишение свoбоды на срок до 5 лет.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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