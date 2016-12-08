Пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей, ответив на телефонный звонок

Злоумышленники в беседе с пенсионеркой заявили, что та продукция была приобретена женщиной у мошенников, и что она не соответствует стандартам качества. Для получения положенной компенсации омичке сообщили, что необходимо оплатить налог, размер которого составляет 200 тысяч рублей.