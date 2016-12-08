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Опасный вирус в регионе: въезд и выезд запрещен

8 декабря 2016, 10:38
Объявлен карантин.

Специалистами-вирусологами Омской областной ветеринарной лаборатории подтвержден факт наличия вируса бешенства в исследуемых образцах материалов домашней собаки, привезенных из деревни Криводаново Большереченского района, сообщает пресс-служба УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

Известно, что бешенство является одним из самых опасных заболеваний животных. Учитывая это обстоятельство, специалисты приняли решение о введении ограничительного режима на территории указанного населенного пункта.

Аналогичные случаи зафиксированы в Саргатском районе. На территории трех населенных пунктов за ноябрь месяц также применен ограничительный режим в связи выявлением и установлением вируса бешенства у двух диких животных, а именно лис, а также одной домашней кошки.

Фото: иллюстрация


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