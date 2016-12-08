Младенца ударила током новогодняя гирлянда, девочка в больнице

Омская прокуратура организовала проверку в связи с получением в фотостудии, расположенной на проспекте Маркса, электротравмы семимесячным ребенком.
Установлено: в среду, 7 декабря, родители совместно со своей малолетней дочерью пришли для новогодней фотосессии в студию. В ходе фотосъемок семимесячный ребенок получил от неисправной елочной гирлянды электротравму. В настоящее время девочка пребывает в медицинском учреждении.
В связи со случившемся происшествием прокуратура организовала проверку, предметом которой станет соблюдение требованиий безопасности здоровья потребителей фотостудией при оказании услуг. При выявлении нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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