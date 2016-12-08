Младенца ударила током новогодняя гирлянда, девочка в больнице

Установлено: в среду, 7 декабря, родители совместно со своей малолетней дочерью пришли для новогодней фотосессии в студию. В ходе фотосъемок семимесячный ребенок получил от неисправной елочной гирлянды электротравму. В настоящее время девочка пребывает в медицинском учреждении.