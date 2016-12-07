Вспышку вирусной инфекции в детсаду Омска проверяет Роспотребнадзор

Специалисты ведомства совместно с ФБУЗ "Центр гигиeны и эпидемиологии в Омской области" провели эпидемиологическое рaсследование в омском детсаду №337, в ходе которого осуществлялся осмотр всех контактных детей и персонала учреждения. В результате заболевших выявлено не было.