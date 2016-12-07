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Вспышку вирусной инфекции в детсаду Омска проверяет Роспотребнадзор

7 декабря 2016, 16:17
В учреждении выявлен ряд нарушений.

Роспотребнадзор проверил омский десткий сад №337, четыре воспитанника которого с подозрением на острую кишечную инфекцию ранее обратились в больницу. В одном из случаев норовирусная инфекция была подтверждена лабораторно, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты ведомства совместно с ФБУЗ "Центр гигиeны и эпидемиологии в Омской области" провели эпидемиологическое рaсследование в омском детсаду №337, в ходе которого осуществлялся осмотр всех контактных детей и персонала учреждения. В результате заболевших выявлено не было.

Кроме того, проводилось лабораторное обследование сотрудников детского сада, а также объектов внешней среды, в частности, пищевые продукты, питьевая вода, суточные пробы, смывы с объектов внешней среды.

В результате проведенного эпидемиологического расследования, направленного на выявление причин возникновения кишечных инфекции и их распространения, найдены нарушения в части хранения дезинфицирующих средств на пищеблоке, содержания групповых помещений. Во всех помещениях детского сада проведена заключительная дезинфекция.

Среди детей новых случаев заболевания не выявлено. Тем не менее, под медицинское наблюдение взяты все контактные дети.


Фото: иллюстрация

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