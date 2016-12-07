Рабочий на стройплощадке упал с крыши, мастеру вынесен приговор

Ранее: в мае этого года в поселке Ростовка проходил ремонт кровли бокса, при этом 45-летний бригадир работал на высоте пяти метров без страховочного оборудования, в том числе без каски и пояса для страховки. В результате неосторожного падения с указанной высоты мужчина получил множественные переломы конечностей, а также внутренние разрыва органов, в уголовной практике инкриминируемые как «тяжкий вред здоровью». Следователи также установили, что мастером производственного участка не была произведена предварительная раздача страховочного оборудования, кроме этого не был проведен инструктаж по технике безопасности, рабочие находились на высоте без касок, хотя они у них были.