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Рабочий на стройплощадке упал с крыши, мастеру вынесен приговор

7 декабря 2016, 11:09
Штраф 25 тысяч.

В Омске вынесен приговор мастеру производственного участка птицефабрики «Сибирской», по вине которого на рабочем месте пострадал сотрудник, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Представленная суду доказательная база по обвинению 28-летнего мастера АО «Птицефабрика «Сибирская» в нарушении требований охраны труда, в результате которого сотруднику причинен тяжкий вред здоровью, признана достаточной для вынесений обвинительного приговора (статья 143 часть 1 Уголовного кодекса России).

Ранее: в мае этого года в поселке Ростовка проходил ремонт кровли бокса, при этом 45-летний бригадир работал на высоте пяти метров без страховочного оборудования, в том числе без каски и пояса для страховки. В результате неосторожного падения с указанной высоты мужчина получил множественные переломы конечностей, а также внутренние разрыва органов, в уголовной практике инкриминируемые как «тяжкий вред здоровью». Следователи также установили, что мастером производственного участка не была произведена предварительная раздача страховочного оборудования, кроме этого не был проведен инструктаж по технике безопасности, рабочие находились на высоте без касок, хотя они у них были.

Отмечается, что мастер полностью признал свою вину. Руководству птицефабрики вынесено представление об устранении причин, а также условия, которые способствовали совершению данного преступления.

Судья Омского районного суда, учитывая все обстоятельства, приговорил 28-летнего мастера АО «Сибирская «Птицефабрика» к наказанию в виде штрафа в размере 25-ти тысяч рублей.

Фото: иллюстрация

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