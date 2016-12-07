Рабочий на стройплощадке упал с крыши, мастеру вынесен приговор

В Омске вынесен приговор мастеру производственного участка птицефабрики «Сибирской», по вине которого на рабочем месте пострадал сотрудник, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Представленная суду доказательная база по обвинению 28-летнего мастера АО «Птицефабрика «Сибирская» в нарушении требований охраны труда, в результате которого сотруднику причинен тяжкий вред здоровью, признана достаточной для вынесений обвинительного приговора (статья 143 часть 1 Уголовного кодекса России).
Ранее: в мае этого года в поселке Ростовка проходил ремонт кровли бокса, при этом 45-летний бригадир работал на высоте пяти метров без страховочного оборудования, в том числе без каски и пояса для страховки.
Отмечается, что мастер полностью признал свою вину. Руководству птицефабрики вынесено представление об устранении причин, а также условия, которые способствовали совершению данного преступления.
Судья Омского районного суда, учитывая все обстоятельства, приговорил 28-летнего мастера АО «Сибирская «Птицефабрика» к наказанию в виде штрафа в размере 25-ти тысяч рублей.
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