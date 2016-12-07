Путин выделит 20 млрд рублей на благоустройство городов, готов ли Омск

Эти проекты можно назвать инициативой горожан, их подавали некоммерческие организации и КТОСы. Самыми популярными объектами для позитивного изменения среды стали территории по месту жительства. Жители обсуждают, что хотят видеть в своем дворе, определяют объем работ. А потом пишут заявки и получают гранты. Они сами выходят на субботники, привлекают спонсоров, которые позднее становятся их партнерами. Естественно, пожелание членов конкурсной комиссии таково, чтобы проект придумывал не один человек. Вот он посмотрел в окно, на свой двор, и решил, что ему нужна новая спортивная площадка… Нет, обязательно должно быть обсуждение общественности, должна быть общая идея. Официально она может быть подтверждена документами, например, решением собрания собственников, - сообщила порталу Gorod55.ru Ирина Александрова, начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и политическими организациями.