Путин выделит 20 млрд рублей на благоустройство городов, готов ли Омск

В ежегодном Послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию особое внимание уделено открытости власти в таких вопросах, как «благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни». На программы благоустройства российским регионам будут направлены 20 миллиардов рублей, причем в распределении выделенных городу средств примут участие сами жители.
Портал Gorod55.ru обратился к специалистам департамента общественных отношений и социальной политики города Омска. Накануне здесь подводили итоги грантового конкурса, большое число проектов в котором были посвящены благоустройству города:
Эти проекты можно назвать инициативой горожан, их подавали некоммерческие организации и КТОСы. Самыми популярными объектами для позитивного изменения среды стали территории по месту жительства. Жители обсуждают, что хотят видеть в своем дворе, определяют объем работ. А потом пишут заявки и получают гранты. Они сами выходят на субботники, привлекают спонсоров, которые позднее становятся их партнерами. Естественно, пожелание членов конкурсной комиссии таково, чтобы проект придумывал не один человек. Вот он посмотрел в окно, на свой двор, и решил, что ему нужна новая спортивная площадка… Нет, обязательно должно быть обсуждение общественности, должна быть общая идея. Официально она может быть подтверждена документами, например, решением собрания собственников, - сообщила порталу Gorod55.ru Ирина Александрова, начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и политическими организациями.
Еще одна форма взаимодействия мэрии и населения активно используется в работе департамента архитектуры и градостроительства. Здесь регулярно проходят публичные слушания по вопросам строительства на территории города: омичи могут участвовать в местном самоуправлении, отстаивать свои права на благоприятные условия для жизни. По проектам генпланов, правил землепользования и застройки городской территории публичные слушания проходят в обязательном порядке, а для того, чтобы их организовали по инициативе горожан, потребуется интерес не менее одного процента населения Омска. Правила проведения публичных слушаний в Омске закреплены в Решении Омского городского Совета от 20.07.2005 №272.
Нужно подать в Горсовет ходатайство, приложить к нему список жителей, поддержавших это ходатайство. В списке должны быть указаны их личные и паспортные данные. После этого в Горсовете создаемся рабочая группа, которая 15 дней проверяет правильность оформления документов; в ее составе - официальный представитель жителей. Единственная причина отказать в организации слушаний - неверно заполненные документы.
Участники слушаний могут предоставить представителям мэрии свои предложения и замечания о проекте, и они будут включены в протокол публичных слушаний. В публичных слушаниях может принять участие каждый омич, а выступить на них - только должностные лица или представители власти, ТОСов, юридических лиц. Добавим также, что результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
Департамент городского хозяйства для оперативного комментария был недоступен. Редакция портала Gorod55.ru направила информационный запрос о взаимодействии департамента с общественностью по вопросам благоустройства города (каким образом формируются планы, как и куда омичу подать предложение об улучшении городской среды и пр.).
Готов ли Омск? Пока не известно...
Фото: kremlin.ru