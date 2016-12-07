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Омских руферов сравнили с самоубийцами, их паблики могут блокировать

7 декабря 2016, 19:05
Смертельно опасное увлечение.

Накануне на заседании комиссии по делам несовершеннолетних в областном правительстве разбирали опасные модели поведения современной молодежи, сообщает пресс-служба омского правительства.

В первую очередь, специалисты затронули тему руфинга, в последнее время все более четко проявляющегося среди подростков.

Что такое руфинг? Восхождение на высотное здание без специальной одежды и оборудования. Как выяснилось, самым эффективным способом предотвращения подобных восхождений является тщательный и своевременный контроль за заброшенными зданиями и территориями.

Присутствующие на заседании комиссии специалисты отметили, что важным инструментом в борьбе с омскими экстремалами может стать моментальная блокировка сетевых ресурсов. Основание: руферы выкладывают свои видео в сеть, привлекая тем самым новых участников к своим опасным занятиям. Аналогичные меры предпринимаются к сетевым ресурсам, которые пропагандируют суициды среди подростков.

Сотрудники полиции говорят также о возможной постановке на учет и привлечении руферов к административной ответственности. В первом случае: руфер – совершеннолетний, тогда за нарушение режима охраняемого объекта, во втором случай, когда экстремал несовершеннолетний – к ответственности будут привлечены родители за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее, напомним, портал Gorod55.ru уже сообщал о случаях, когда молодые люди совершали опасные восхождения на заводские трубы, Телевышку или высотные здания, выкладывая затем видео со своими «подвигами» на всеобщее обозрение.

В социальной сети «ВКонтакте» в настоящее время распространяются видеоролики с хештэгом #дневник_семестр. Некие коммерческие компании снимают видео, где молодые люди бегают по крышам омских вузов. Причем, неизвестно, есть ли на то у них разрешение от администраций этих учебных заведений или нет.

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