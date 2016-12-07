Омских руферов сравнили с самоубийцами, их паблики могут блокировать

В социальной сети «ВКонтакте» в настоящее время распространяются видеоролики с хештэгом #дневник_семестр. Некие коммерческие компании снимают видео, где молодые люди бегают по крышам омских вузов. Причем, неизвестно, есть ли на то у них разрешение от администраций этих учебных заведений или нет.