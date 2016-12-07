Магистраль на Левобережье от метромоста начнут строить через 3 года

Согласно программе по повышению безопасности и качества дорог, разработанной в Омской области, работы по строительству и реконструкции автодороги от моста им. 60-летия Победы по улице 3-я Островская и улице Крупская от бульвара Архитекторов до улицы Перелета начнутся не ранее 2019 года. При этом существовали ожидания, что строительство данной дороги начнется уже в следующем году.
Укладку новой магистрали на Левобережье
Дорога от метромоста, по программе «Безопасные и качественные дороги омской агломерации», относится к объектам, подлежащим строительству и реконструкции, наравне с еще 26 омскими дорогами местного значения. Реализация программы запланирована в два этапа. В первый (до 2018 года) планируется отремонтировать и обустроить дорожную сеть, организовать мероприятия по содержанию дорог. Также в числе задач первого этапа - повысить безопасность на дорогах и качественно организовать движение. Второй этап начнется в 2019 году и продлится до 2025 года, за это время в Омском регионе должны будут произойти капиталоемкие мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией дорог, сообщают в пресс-службе областного минстроя.
В настоящий момент программа направлена в Министерство транспорта РФ. В ней предусмотрено выделение двух миллиардов рублей ежегодно: 1 миллиард из федерального бюджета, 950 миллионов - из регионального и 50 миллионов из местного. С привлечением данных средств с 2017 по 2025 год планируется отремонтировать 50 городских дорог, также 10 региональных и межмуниципальных; на 27 дорогах возвести 53 линии наружного освещения, построить и реконструировать 27 местных дорог и три региональных; капремонт трех региональных дорожных объектов.
Среди дорог местного значения, на которых планируются ремонтные работы, названы 50 объектов, в числе которых участки улиц Авиационная, Заозерная, 25-я, 33-я и 36-я Северная, 22 Апреля, Красноярский тракт, 22 Декабря, Мельничная, Суворова, Березовая, Ватутина, 2-я Восточная, Госпитальная, Нефтезаводская, Волгоградская, 5-я Кировская, Октябрьская, 4-я Челюскинцев, Гашека, Гуртьева, 2-я Солнечная, Энтузиастов, Граничная, Крупской, 6-я Станционная, XXII Партсъезда, Фрунзе, 1-я Трамвайная, Леонова, 13-я Комсомольская, 3-я Молодежная, 3-я и 4-я Транспортная, Л.Чайкиной, Красный Путь, Химиков, 60 лет Победы, Семиреченская, Красный Пахарь, а также участки проспектов Сибирский, К. Маркса, Менделеева, Королева и Комарова.
Капитальный ремонт коснется 22 автодорог, в числе которых Юбилейный мост, участки улиц 8-я Линия, 1-я Военная, Береговая, Захаренко, Л.Чайкиной, 1-я Железнодорожная, 2-я Восточная, Химиков, Березовая, Маршала Жукова, 22 Апреля, Нефтезаводская, 5-я Кировская, Мельничная, Гагарина, Фрунзе, проспектов Мира, Космического, К.Маркса, а также Красноярского тракта.
В программе обозначено строительство линий наружного освещения на 52 улицах. Строительство и реконструкция 27 местных дорог, в числе которых объекты на улицах 3-я Островская и Крупская, Братская и 1-я Военная, Новокирпичная и Станционная, Машиностроительная и Кирова, Куйбышева, Барнаульская, Пушкина, 5-я Северная, Мельничная, О. Кошевого, Добровольского и Булатова, Завертяева и прочих. На пересечении проспекта Королева с Красноярским трактом планируется реконструкция транспортной развязки; строительство выделенных правоповоротных съездов - на перекрестках 22 Декабря и Исилькульского тракта, бульвара Архитекторов и Ватутина, Химиков, ул. 22 Апреля и проспекта Королева, 70 лет Октября и бульвара Архитекторов, Заозерной и проспекта Менделеева, Химиков и проспекта Менделеева. В районе здания 195/18 по улице 10 лет Октября появится новый подземный пешеходный переход. Через Омь в районе Кирпичного завода от улицы Раздольная до улицы 1-я Заречная планируется построить мостовое сооружение.