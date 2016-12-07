Магистраль на Левобережье от метромоста начнут строить через 3 года

Дорога от метромоста, по программе «Безопасные и качественные дороги омской агломерации», относится к объектам, подлежащим строительству и реконструкции, наравне с еще 26 омскими дорогами местного значения. Реализация программы запланирована в два этапа. В первый (до 2018 года) планируется отремонтировать и обустроить дорожную сеть, организовать мероприятия по содержанию дорог. Также в числе задач первого этапа - повысить безопасность на дорогах и качественно организовать движение. Второй этап начнется в 2019 году и продлится до 2025 года, за это время в Омском регионе должны будут произойти капиталоемкие мероприятия, связанные со строительством и реконструкцией дорог, сообщают в пресс-службе областного минстроя.