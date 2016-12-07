Десятки омичей не хотят покидать ветхие дома, требуя деньги от мэрии

На сегодняшнем заседании комитета Горсовета по ЖКХ и транспорту директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд рассказала депутатам о ходе реализации региональной программы переселения из аварийного жилья.
По словам чиновницы, программа будет завершена 1 сентября 2017 года. Планируется построить еще три многоквартирных дома — на улице Завертяева и Барнаульской. Сегодня в городскую программу вносятся новшества, в части изменения способа реализации. В связи с изменением федерального законодательства приобретать квартиры путем долевого строительства у департамента теперь не получится. Остается вариант покупки.
«Более 50 квартир мы будем приобретать в следующем году на вторичном рынке жилья», - уточнила Шенфельд.
Депутаты поинтересовались, почему 61 собственник отказался переезжать в новое жилье.
«Раньше говорили, что основная причина — отсутствие транспортной доступности и социальной инфраструктуры. Сегодня эти проблемы решены, но граждане, по-прежнему, считают, что среда нового обитания будет хуже, чем та, где они сейчас проживают»,-ответила Шенфельд.
Кроме того, чиновница заметила, что некоторые жильцы считают, что они должны получить две квартиры, потому что в старом доме проживают две семьи. По закону - это недопустимо.
Следующий вопрос поступил от помощника прокурора города Константина Яковлева.
«Какова сумма затрат на переселение - путем выплаты денег, тем, кто отказывается переезжать в предоставляемое департаментом жилье»,- поинтересовался Яковлев.
«Чтобы выплатить выкупную цену замещения, необходимо выполнить оценку. На следующий год в бюджете города пока заложено 15 млн. рублей. Могу ответить так - сколько потребуется, столько и будет выделено денег, чтобы решить эту проблему»,- заверила Светлана Шенфельд.
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