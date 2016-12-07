Десятки омичей не хотят покидать ветхие дома, требуя деньги от мэрии

«Раньше говорили, что основная причина — отсутствие транспортной доступности и социальной инфраструктуры. Сегодня эти проблемы решены, но граждане, по-прежнему, считают, что среда нового обитания будет хуже, чем та, где они сейчас проживают»,-ответила Шенфельд.



Кроме того, чиновница заметила, что некоторые жильцы считают, что они должны получить две квартиры, потому что в старом доме проживают две семьи. По закону - это недопустимо.