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25-летний омич подозревается в совращении 13-летней девочки

7 декабря 2016, 17:19
Ведется расследование.

Полицейским Калачинского района стало известно об интимной связи между 25-летним местным жителем и 13-летней девочкой, которая длится с лета нынешнего года.

Как сообщили редакции портала Gorod55 в пресс-службе СК РФ по Омской области, материалы по этому делу уже переданы ведомству, по данному факту проводится проверка.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по стaтье 134 УК РФ (половое снoшение и иные действия сексуального характера с лицом, не дoстигшим шестнадцатилетнего возраста).


Фото: иллюстрация

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