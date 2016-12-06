Вспышка инфекции в омском детсаду, один ребенок уже госпитализирован

Следственные органы СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по ранее появившейся в СМИ информации об обнаружении признаков острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада №337.
В ходе грядущей проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, кроме того, планируется дать оценку действиям работников детского учреждения на предмет наличия преступления, предусмотренного статьями 236, 238 УК РФ. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне о признаках неизвестной инфекции, вспыхнувшей в одном из детских садов Омска, сообщил "
Тем не менее, в областном минздраве подтвердили, что только четыре ребенка, являющихся воспитанниками дошкольного учреждения, обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Один ребенок госпитализирован, трое других лечатся амбулаторно.
В настоящее время медики оценивают, насколько массовым является характер кишечной инфекции, выясняется, были ли вспышки в других дошкольных учреждениях. Позже оценку сложившейся ситуации должен дать и Роспотребнадзор.
Пресс-служба администрации города прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом:
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