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Вспышка инфекции в омском детсаду, один ребенок уже госпитализирован

6 декабря 2016, 14:16
Работают следователи.

Следственные органы СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по ранее появившейся в СМИ информации об обнаружении признаков острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада №337.

В ходе грядущей проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, кроме того, планируется дать оценку действиям работников детского учреждения на предмет наличия преступления, предусмотренного статьями 236, 238 УК РФ. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне о признаках неизвестной инфекции, вспыхнувшей в одном из детских садов Омска, сообщил "12 Канал". Отмечается, что сразу у девяти воспитанников поднялась температура, они ощущают слабость и тошноту. Кроме того, после минувших выходных дошкольное учреждение закрыли на помывку, тем не менее, вспышку инфекции там отрицают, отметив, что закрытие детского сада на обработку является плановым в преддверии новогодних мероприятий.

Тем не менее, в областном минздраве подтвердили, что только четыре ребенка, являющихся воспитанниками дошкольного учреждения, обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Один ребенок госпитализирован, трое других лечатся амбулаторно.

В настоящее время медики оценивают, насколько массовым является характер кишечной инфекции, выясняется, были ли вспышки в других дошкольных учреждениях. Позже оценку сложившейся ситуации должен дать и Роспотребнадзор.

Пресс-служба администрации города прокомментировала сложившуюся ситуацию следующим образом:



Фото: иллюстрация

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