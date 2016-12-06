Вспышка инфекции в омском детсаду, один ребенок уже госпитализирован

Накануне о признаках неизвестной инфекции, вспыхнувшей в одном из детских садов Омска, сообщил " 12 Канал ". Отмечается, что сразу у девяти воспитанников поднялась температура, они ощущают слабость и тошноту. Кроме того, после минувших выходных дошкольное учреждение закрыли на помывку, тем не менее, вспышку инфекции там отрицают, отметив, что закрытие детского сада на обработку является плановым в преддверии новогодних мероприятий.