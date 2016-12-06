Скачок цен на автомобили, подорожание до 39%

Кроме того, сразу у 15 автомобильных марок рост цен находится в диапазоне от 10% до 20%. В их число попали отечественные Lada и УАЗ. У 10 брендов повышение стоимости автомобилей не превысил 10%. Более того, у трех марок отмечено снижение цены, что вызвано изменением структуры продаж.