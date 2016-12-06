Скачок цен на автомобили, подорожание до 39%

Исследование средневзвешенных цен на новые легковые автомобили на российском авторынке провели специалисты анaлитического агентства "
В рамках исследование рассматривались 35 наиболее продаваемых в России автомобильных марок, средняя стоимость по каждой из которой рассчитывалась с учетом рекомендованных дистрибьютором средних значений цен, а также объемов продаж по каждой модели.
Выявлено, что по итогам первых 10 месяцев текущего года в России средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля составила 1,37 млн рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя за аналогичный временной интервал.
Самый значительный рост показали внедорожники Land Rover, которые в среднем подорожали сразу на 39%. Следом расположился Lexus, чьи машины выросли в цене в среднем на 31%. Mitsubishi, Subaru, Audi, Mercedes-Benz и Mazda подорожали на 20%.
Кроме того, сразу у 15 автомобильных марок рост цен находится в диапазоне от 10% до 20%. В их число попали отечественные Lada и УАЗ. У 10 брендов повышение стоимости автомобилей не превысил 10%. Более того, у трех марок отмечено снижение цены, что вызвано изменением структуры продаж.
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