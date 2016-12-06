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Скачок цен на автомобили, подорожание до 39%

6 декабря 2016, 16:20
Изменение ситуации на авторынке.

Исследование средневзвешенных цен на новые легковые автомобили на российском авторынке провели специалисты анaлитического агентства "Автостат", выявив величину, на которую увеличилось стоимость машин за 10 месяцев 2016 года.

В рамках исследование рассматривались 35 наиболее продаваемых в России автомобильных марок, средняя стоимость по каждой из которой рассчитывалась с учетом рекомендованных дистрибьютором средних значений цен, а также объемов продаж по каждой модели.

Выявлено, что по итогам первых 10 месяцев текущего года в России средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля составила 1,37 млн рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя за аналогичный временной интервал.

Самый значительный рост показали внедорожники Land Rover, которые в среднем подорожали сразу на 39%. Следом расположился Lexus, чьи машины выросли в цене в среднем на 31%. Mitsubishi, Subaru, Audi, Mercedes-Benz и Mazda подорожали на 20%.

Кроме того, сразу у 15 автомобильных марок рост цен находится в диапазоне от 10% до 20%. В их число попали отечественные Lada и УАЗ. У 10 брендов повышение стоимости автомобилей не превысил 10%. Более того, у трех марок отмечено снижение цены, что вызвано изменением структуры продаж.


Фото: иллюстрация

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