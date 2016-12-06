Разрывы и пустые пространства – как видит Омск дизайнер из Франции

Урбан-дизайнер Эдуард Моро, ранее участвовавший в разработке
«Генпланы - это то, что мы не делаем», - говорит Моро. По мнению дизайнера, этот инструмент устарел для планирования пространства и не позволяет развивать город. Моро называет генплан «пицца-план»: внешне он похож на пиццу. А стратегия городского развития должна выглядеть по-другому, считает он:
- Я работаю над стратегией развития города, которая, в отличие от российских генпланов, включает в себя набор инструментов для понимания, как развивать город. Стратегия на уровне города - это всегда процесс, а не фиксированный продукт. Процесс включает в себя простые планы, открытые дискуссии и разного рода документы и инструменты, позволяющие описать подходы к развитию на общегородском уровне.
- Мы были участниками
Моро особенно отмечает центр Омска:
- По сравнению со многими другими городами, здесь есть места в центре, с которыми можно работать и которые создают потенциал для проектов. Не в каждом городе есть такое. Я вижу здесь разрывы и пустые пространства, с которыми можно работать. Необязательно ставить высокие жилые башни, это могут быть даже маленькие объекты.
Если говорить о будущем Омска, сейчас важно определить единое видение того, как город может развиваться через десять лет, двадцать лет, считает Моро. Выделить те районы, которые станут объектами пристального внимания, с которых можно начать работу - будь то набережная, исторический центр или какие-то районы на периферии. Многое зависит от горожан, утверждает дизайнер.