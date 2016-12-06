Разрывы и пустые пространства – как видит Омск дизайнер из Франции

- Мы были участниками разработки концепции по Любинскому проспекту и, к сожалению, этот проект был связан только с уровнем общественного пространства: возможности смотреть на район в целом или сопоставлять развитие этой улицы в общегородском контексте не было, - вспоминает дизайнер. - Когда нас пригласили работать над концепцией, мы сразу предложили смотреть на проект не только как на отдельную улицу, но как на первый шаг к развитию целого района. Хотя изначально этого никто не просил, нам было очень важно в первой части концепции заложить видение развития района как единого целого, соединения зеленых пространств с историческими и культурными.