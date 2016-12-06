Падение крупного метеорита в Сибири, стало светло как днем – видео

О пролете и разрушении крупного небесного тела в небе над Хакасией сообщают местные информационные агентства и очевидцы. Эффект от пролета метеорита схож с ранее наблюдаемым падением Челябинского метеорита. Только в меньших масштабах.
Очевидцы отмечают, что ночью стало «светло как днем», на автомобилях разом «сработала автосигнализация», «видели вспышку, затем ощутили сильную вибрацию». Вероятнее всего, большая часть метеорита разрушилась в атмосфере. Пролет сопровождался взрывом и вспышкой.
В Саяногорске, над которым был эпицентр небесного события, жителей успокоили представители местной администрации. Они сообщили, что «жертв и разрушений нет».
Напомним, самый крупный за последние 100 лет метеорит упал восточнее Урала 3 года назад. Так называемый Челябинский (Чебаркульский) метеорит также разрушился в воздухе, большая часть осколков упала в озеро Чебаркуль.