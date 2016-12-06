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Омичи могут купить самые дешевые продукты в Западной Сибири

6 декабря 2016, 13:45
Лидирующая позиция по говядине, баранине, рыбе и сыру.

Омский регион продолжает сохранять позицию – «регион самых низких цен на продукты в Западной Сибири», сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что самые низкие цены в Омской области зафиксированы на говядину, баранину, мороженую рыбу и сыр.

Согласно статистическим отчетам, на сегодняшний день говядину и баранину можно приобрести в Омском регионе по цене 260,84 и 280,39 рублей за килограмм соответственно.

Второе место по ценовой стоимости этих продуктов занимает Барнаульская область. Для сравнения: в Барнауле говядина стоит 262,50 рублей, баранину можно купить за 318,88 рублей.

Третье место у Кемерово. Там говядину продают по 267,39 рублей за килограмм, в Новосибирске зафиксирована высокая цена на баранину – 329,57 рублей. Но больше всех за мясную продукцию платят тюменцы – говядина 310,22 рублей и баранина 357,98 рублей.

По мороженой рыбе дело обстоит так: омичи могут купить килограмм рыбы в среднем за 129,88 рублей, барнаульцы – 131,73 рублей, томичи – 132,14 рублей.

По низким ценам на молочную продукцию, в частности на сыр, Омская область тоже в лидерах. Килограмм сыра рядовому омичу обходится в 354,07 рублей; Кемеровская область – 356,73 рублей; Томск – 370,51 рублей. Например, тюменцы выкладывают за килограмм сыра более полутысячи рублей – 514.

Специалисты регионального Минсельхозпрода связывают низкие цены на продукты питания в регионе, прежде всего, с ростом собственного производства. К примеру, маслосырзавод в Тюкалинске и компания «Ястро» являются не только главными переработчиками молока в регионе, но и активно включились в импортозамещение, поставляя свою продукцию в другие регионы России. Благодаря этому, Омская область – в пятерке сыропроизводящих регионов.

Кроме этого, в Омской области сохраняются самые низкие цены на фрукты и овощи, а именно капусту, картофель, лук, морковь и яблоки.

Одним из ключевых параметров ежегодного Послания к Федеральному Собранию Президента В.Путина стало развитие и сохранение лидирующих позиций в сельском хозяйстве. Согласно данной стратегии, в Омской области активно модернизируется и технически перевооружается пищевая промышленность, что способствует обеспечить регион продукцией собственного производства.


Фото: иллюстрация

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