Омичи могут купить самые дешевые продукты в Западной Сибири

Специалисты регионального Минсельхозпрода связывают низкие цены на продукты питания в регионе, прежде всего, с ростом собственного производства. К примеру, маслосырзавод в Тюкалинске и компания «Ястро» являются не только главными переработчиками молока в регионе, но и активно включились в импортозамещение, поставляя свою продукцию в другие регионы России. Благодаря этому, Омская область – в пятерке сыропроизводящих регионов.