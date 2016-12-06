Нерадивые горожане будут платить за воду больше

Для справки:

Начисление пени предусматривается Жилищным Кодексом России и является одной из основных мер по повышению платежной дисциплины граждан. По закону, при задержке платежа с 31-го по 90-й день начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день. После 91-го дня размер пени рассчитывается из ставки рефинансирования 1/130.