Нерадивые горожане будут платить за воду больше

В связи с огромными долгами потребителей за воду перед организацией-поставщиком, ОмскВодоканал принял решение о начислении пени тем абонентам, которые не платили за потребление ресурса более одного месяца. Эта мера предусмотрена действующими российскими законами и не противоречит им, информирует пресс-служба ОмскВодоканала.
Уже начиная с декабря компания начнет начисления пени, а изменения отразятся в платежных документах за ноябрь.
По данным предприятия, дебиторская задолженность абонентов превышает 775 миллионов рублей, из которых 570 миллионов – это долги физических лиц. Почти 180 тысяч потребителей регулярно не платят за коммунальные ресурсы такие, как холодная вода и водоотведение.
Специалисты ОмскВодоканала акцентируют внимание омичей на том, что несвоевременная оплата платежных документов – главное основание для начисления пени. Они напоминают, что оплата должна быть произведена в течение 30 дней с момента получения платежки.
В компании уверены, что для многих омичей лучшим вариантом станет полное погашение имеющейся задолженности, поэтому при возникающих вопросах можно позвонить по телефону: 53-00-11.
Для справки:
Начисление пени предусматривается Жилищным Кодексом России и является одной из основных мер по повышению платежной дисциплины граждан. По закону, при задержке платежа с 31-го по 90-й день начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день. После 91-го дня размер пени рассчитывается из ставки рефинансирования 1/130.
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