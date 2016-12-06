Мощный пожар в Омске, на месте 75 спасателей и 20 единиц техники МЧС

Накануне вечером, в 23:07, в дежурную часть омского отделения министерства по ЧС поступило сообщение о возгорании в Кировском округе города, информирует пресс-служба регионального МЧС.
Сообщалось о пожаре в огромном ангаре для хранения плавательных средств и техники.
На место сразу же выехала спасательная группа в составе 75 человек и 20 единиц специальной техники МЧС.
На локализацию огня у огнеборцев ушло чуть двух часов, полная ликвидация – спустя почти семь часов с момента получения сигнала о пожаре.
Подробности, а также нанесенный огнем материальный ущерб устанавливаются.
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