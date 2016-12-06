Городские власти отправили омичей в баню

Городской центр социальной поддержки населения сообщает, что с 12 декабря 2016 года начинается выдача талонов на льготное посещение муниципальных бань Омска на 2017 год.
Специалисты напоминают, что льготные талоны на посещение муниципальных бань предоставляются отдельным категориям граждан, проживающим в неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещениях.
В частности, льготы полагаются:
- пенсионерам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам);
- лицам, признанным в установленном порядке инвалидами, независимо от оснований признания инвалидом, а также лицам, сопровождающим ребенка-инвалида (родитель, опекун, попечитель, социальный работник);
- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий;
- родителям и несовершеннолетним детям из многодетных семей и др.
Указанным категориям граждан, проживающих в микрорайонах «Береговой», «Крутая Горка», «Входной», льготы предоставляются независимо от вида и уровня благоустройства жилого фонда.
Для получения льготных талонов на посещение муниципальных бань необходимо обращаться в Городской центр социальной поддержки населения по административным округам Омска:
Кировский округ — ул. Дмитриева, 11/7, тел.: 70-34-53;
Ленинский округ — ул. Братская, 13, тел.: 43-17-11;
Октябрьский округ — ул. 4-я Транспортная, 1-А, тел.: 54-02-98;
Советский округ — пр. Мира, 35-Б, тел.: 22-18-40;
Центральный округ — ул. Фрунзе, 93, тел.: 21-19-79.
График приема: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница — с 09:00 до 16:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.
Источник: admomsk.ru