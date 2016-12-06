Городские власти отправили омичей в баню

- пенсионерам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам);

- лицам, признанным в установленном порядке инвалидами, независимо от оснований признания инвалидом, а также лицам, сопровождающим ребенка-инвалида (родитель, опекун, попечитель, социальный работник);

- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий;

- родителям и несовершеннолетним детям из многодетных семей и др.