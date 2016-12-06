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Главные новогодние события Омска

6 декабря 2016, 11:05
В течение двух месяцев.

В декабре и январе омичей ждут всевозможные мероприятия, посвященные Новому году, сообщает пресс-служба омского горадминистрации.

Создана специально разработанная к праздничным дням карта города, на которой отмечены значимые зимние события и место их проведения.

На представленной карте можно увидеть не только уже известные места и развлечения, но и совсем новые, недавно открытые и начавшие действовать. К известным мероприятиям можно отнести лыжные трассы, гонки и катания, 2-недельный проект «Омская усадьба Деда Мороза», концерты вокруг елок.

Так, активисты КТОСов, начиная с 20 декабря, проведут более 76 различных мероприятий в каждом административном округе города, где будут установлены окружные елки.

Однако самым зрелищным мероприятие станет открытие Главной городской елки, которое состоится 25 декабря в парке 30-летия ВЛКСМ в 17:00. Туда же приглашаются омичи 31 декабря для того, чтобы встретить новый год в ритмах зажигательных танцев.

Основная часть запланированных мероприятий, конечно же пройдет, до 31 декабря, но и в 2017 году омичам не придется скучать. К примеру, в омских парках - Советском и 30-летия ВЛКСМ - по плану будут проходить в ежедневном режиме игровые программы, спортивные состязания.

Отмечается, что при пользовании картой не должно возникнуть проблем, потому что на ней все значимые мероприятия отмечены разными цветами и разведены в разные таблицы. Это, прежде всего, сделано для удобства. Как только будут появляться подробности какого-нибудь мероприятия, на карте высветятся ссылки на соответствующие новостные материалы.

Кроме этого, в пресс-службе омской мэрии, информируют, что все организации, которые будут организовывать мероприятия со свободным входом, также могут разместиться на этой карте. Для этого необходимо направить запрос администратору сообщества «Город Омск» в соцсети.

#Новости#Новый_год_2017#Афиша#Недвижимость#Главное#Город
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