Главные новогодние события Омска

Отмечается, что при пользовании картой не должно возникнуть проблем, потому что на ней все значимые мероприятия отмечены разными цветами и разведены в разные таблицы. Это, прежде всего, сделано для удобства. Как только будут появляться подробности какого-нибудь мероприятия, на карте высветятся ссылки на соответствующие новостные материалы.