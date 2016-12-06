Детей, погибших в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, ждали в Омске

Кроме того, собеседник издания высказался в поддержку тренера, которого винят в том, что юные спортсмены ехали без сопровождения ГИБДД. Воспитанник СДЮШОР "Сибиряк" заявил изданию, что "гoсударство не выделяет деньги на это, или же деньги до нас не доходили, пoэтому нам приходилось ездить за свой счет."



В воскресенье, 4 декабря, на трассе в Ханты ХМАО произошло столкновение большегруз, рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. В аварии пострадали 34 человека, 27 из которых дети. ДТП унесло жизни 12 человек, кроме того, 19 участников этого происшествия в настоящее время находятся в больнице.