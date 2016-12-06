Детей, погибших в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, ждали в Омске

Детская команда по спортивной акробатике, попавшая на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в смертельное ДТП, унесшее жизни сразу 12 человек, возвращалась с серебряными медалями с первенства региона, а 7 декабря юным спортсменам предстояло выступить на всероссийском турнире в Омске, сообщает
Бывший воспитанник СДЮШОР "Сибиряк" рассказал изданию, что юные спортсмены нефтюганской спортшколы показали хорошие результаты, заняв в зачете региональных соревнований вторую позицию. В связи с этим в среду, 7 декабря, они должны были ехать в Омск, где бы представили команду ХМАО на всероссийских соревнованиях.
Кроме того, собеседник издания высказался в поддержку тренера, которого винят в том, что юные спортсмены ехали без сопровождения ГИБДД. Воспитанник СДЮШОР "Сибиряк" заявил изданию, что "гoсударство не выделяет деньги на это, или же деньги до нас не доходили, пoэтому нам приходилось ездить за свой счет."
В воскресенье, 4 декабря, на трассе в Ханты ХМАО произошло столкновение большегруз, рейсового автобуса и двух легковых автомобилей. В аварии пострадали 34 человека, 27 из которых дети. ДТП унесло жизни 12 человек, кроме того, 19 участников этого происшествия в настоящее время находятся в больнице.
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