Сколько россияне будут работать в 2017 году, 6 часов вместо 8 в день

Однако, рабочие часы в сутках не есть продолжительность рабочего дня. Если вычесть из 365 дней в году все выходные и праздники, то остается 247 рабочих дней. По информации из Росстата, в первой половине этого года средний рабочий день в России был 7,23 часа. Специалисты по разному оценивают эту цифру. Некоторые говорят, что это много. Другие, что мало.