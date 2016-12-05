Сколько россияне будут работать в 2017 году, 6 часов вместо 8 в день

Однако, рабочие часы в сутках не есть продолжительность рабочего дня. Если вычесть из 365 дней в году все выходные и праздники, то остается 247 рабочих дней. По информации из Росстата, в первой половине этого года средний рабочий день в России был 7,23 часа. Специалисты по разному оценивают эту цифру. Некоторые говорят, что это много. Другие, что мало.
Откуда взялось определение — 8-часовой рабочий день в российском законодательстве, никто не знает. Исследований отечественная медицина никогда не проводила. А вот зарубежные врачи уверены, что 8 часовой труд не может быть полезным и эффективным. Сохранить концентрацию и работоспособность в течение такого времени для большей части людей попросту невозможно. Более того, это вредно для здоровья и может привести к различным заболеваниям. Начиная от сердечно-сосудистых и заканчивая онкологическими.
Проблем можно избежать, если сократить трудовой день хотя бы на два часа, говорят специалисты. Ученые Швеции провели эксперимент. 68 медсестер одного из домов престарелых в течение определенного времени работали по 6 часов в день. Выяснилось , что им требовалось вдвое меньше времени и они делали на 64% больше процедур, чем их коллеги, которые работали полный рабочий день.
Как итог, в Швеции с этого года введена 30-часовая трудовая неделя. Более того, шведское правительство уже помышляет о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
А что же в России? У нас об этом пока никто даже не задумывается. А между прочим чиновники могли бы начать реформу с себя. Перевести, например, на шестичасовой рабочий день госслужащих или работников бюджетных учреждений и посмотреть какой будет эффект. С учетом того, что доля государственных предприятий в структуре ВВП составляет порядка 60% результат будет виден незамедлительною.