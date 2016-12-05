Правительство урезало прожиточный минимум россиян

Тем не менее, в конце ноября Минэкономразвития сообщало о росте реальной заработной платы третий месяц кряду у населения страны. Наиболее существенный рост наблюдался в финансовой деятельности, промышленности, сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью.