Правительство урезало прожиточный минимум россиян

Прожиточный минимум по итогам третьего квартала по России снижен правительством до 9889 рублей. Соответствующий документ представлен на портале правовой информации. Прежде эта сумма была выше на 67 рублей - 9956 рублей.
Теперь размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 10678 рублей, для детей - 9668 рублей, для пенсионеров - 8136 рублей.
Ранее Татьяна Голикова, являющаяся председателем Счетной палаты, отмечала, что, согласно прогнозу правительства, по итогам 2016 года ожидается падение реальных доходов населения на 5,6%.
Тем не менее, в конце ноября Минэкономразвития сообщало о росте реальной заработной платы третий месяц кряду у населения страны. Наиболее существенный рост наблюдался в финансовой деятельности, промышленности, сельском хозяйстве и операциях с недвижимостью.
Кроме того, стоит напомнить, что установленный правительством Омской области
Фото: иллюстрация