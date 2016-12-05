Пожар в 9-этажке, найден труп мужчины

Накануне на улице Рокоссовского загорелась квартира, в огне погиб 72-летний хозяин жилплощади.
Сообщение о возгорании 9-этажки в Кировском округе поступило в дежурную спасательную часть 4 декабря в 15:51. Сообщалось, что горит 2-комнатная квартира на пятом этаже девятиэтажного дома, говорится на сайте омского отделения МЧС России.
Как позже было установлено прибывшими на место огнеборцами, горела квартира общей площадью 53 кв. метров. В момент их прибытия из квартиры шел густой дым. Силами двух звеньев газодымовой защиты, 13-ти человек личного состава и трех боевых расчетов огонь был потушен. Однако спасти имущество из квартиры не удалось: вещи, мебель и предметы домашнего обихода полностью повреждены огнем.
По предварительным данным, представленным региональным управлением МВД России, в пожаре на улице Рокоссовского погиб 72-летний мужчина. Предположительная причина возгорания квартиры – неосторожное обращение с огнем. Подробности происшедшего уточняются, как и устанавливается причина смерти омича.
Фото: 55.mchs.gov.ru