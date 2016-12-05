Пожар в 9-этажке, найден труп мужчины



Как позже было установлено прибывшими на место огнеборцами, горела квартира общей площадью 53 кв. метров. В момент их прибытия из квартиры шел густой дым. Силами двух звеньев газодымовой защиты, 13-ти человек личного состава и трех боевых расчетов огонь был потушен. Однако спасти имущество из квартиры не удалось: вещи, мебель и предметы домашнего обихода полностью повреждены огнем.