Полицейские накрыли партию некачественного бензина в Омске

В Черлакском районном суде объявлен приговор иногороднему предпринимателю за контрабанду нефтепродуктов, сообщает пресс-службы СУ МВД России по Омской области.
Фигурантом уголовного дела является 30-летний житель приграничного государства. Он обвиняется в незаконном перемещении через Государственную границу России и государств, которые являются членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ресурсов в особо крупном размере, относящихся к категории стратегически важных.
Ранее: обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска районного отделения полиции при попытке провезти два бензовоза с прицепами через контрольно-пропускной пункт «Ольховка» на территорию Черлакского района. Однако при проверке документов обнаружены факты, не соответствующие действительности, а именно поддельные накладные. Эти данные и послужили основанием для возбуждения уголовного дела.
Уголовный кодекс классифицирует действия иногороднего предпринимателя как незаконные и относит их к части 1 статьи 226.1.
В ходе следственных мероприятий установлено, что бизнесмен из соседнего государства, заведомо зная, что продукты нефтехимии, в данном случае речь идет об автомобильном бензине класса 2, запрещены для перемещения через границу и о запрете его оборота на территории нашей страны, все же решил ввезти в Россию партию бензина. Для этого он нанял двух водителей, а в документах указал другое топливо вместо бензина 2-го класса. Проведя почерковедческую экспертизу представленных накладных, эксперты также установили, что все подписи от разных лиц поставлены одной рукой, принадлежащей предпринимателю.
Отмечается, что объем перевезенного незаконно через границу стратегического ресурса составил более 50-ти тонн, при этом при пересчете на рыночную стоимость сумма превысила 1,6 миллионов рублей.
По приговору суда обвиняемый проведет за решеткой 3 года.
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