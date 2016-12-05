Полицейские накрыли партию некачественного бензина в Омске

В ходе следственных мероприятий установлено, что бизнесмен из соседнего государства, заведомо зная, что продукты нефтехимии, в данном случае речь идет об автомобильном бензине класса 2, запрещены для перемещения через границу и о запрете его оборота на территории нашей страны, все же решил ввезти в Россию партию бензина. Для этого он нанял двух водителей, а в документах указал другое топливо вместо бензина 2-го класса. Проведя почерковедческую экспертизу представленных накладных, эксперты также установили, что все подписи от разных лиц поставлены одной рукой, принадлежащей предпринимателю.