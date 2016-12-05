Носки бывают разные… или до чего дошел прогресс!

А вы когда-нибудь задумывались, что это за часть тела такая — НОГИ? Вот несколько любопытных фактов:

— На подошве ступней расположены точки, ответственные за работоспособность всех систем и органов человека.

— За 60 лет среднестатистический человек проходит расстояние, равное длине пяти земных экваторов.

— Чтобы сделать всего один шаг, необходимо привести в движение 200 мышц.

— Каждый день мы делаем около 10 000 шагов – такой вот естественный фитнес!

— Всего у взрослого человека 206 костей. И 52 кости (1/4 всего количества) находится именно в ногах. Только в одной стопе 26 костей!

Согласитесь, впечатляет?!

