Носки бывают разные… или до чего дошел прогресс!

Всем нам давно стало привычным, что стиральная машина за нас стирает, посудомоечная моет, а мультиварка готовит еду, но чтобы педикюр «делался сам по себе»?! Это что-то новенькое! Думаете, носки бывают только махровые, шерстяные и хлопковые?! А вот и нет! Современная новинка - педикюрные носочки
Какая женщина не мечтает о гладких пяточках и нежной коже ног? Но наши ноги ежедневно несут на себе всю тяжесть нашего тела. Неудобная обувь, высокие каблуки. А современный ритм жизни?! «Всю дорогу бегом», все время на ногах! В результате – натёртости, мозоли, натоптыши, которые не только портят внешний вид, но и доставляют порой нестерпимый дискомфорт. Кожа ног восприимчива к нагрузкам, а ухаживать за ней самостоятельно, чтобы результат получился «как в салоне», совсем не просто.
А вы когда-нибудь задумывались, что это за часть тела такая — НОГИ? Вот несколько любопытных фактов:
— На подошве ступней расположены точки, ответственные за работоспособность всех систем и органов человека.
— За 60 лет среднестатистический человек проходит расстояние, равное длине пяти земных экваторов.
— Чтобы сделать всего один шаг, необходимо привести в движение 200 мышц.
— Каждый день мы делаем около 10 000 шагов – такой вот естественный фитнес!
— Всего у взрослого человека 206 костей. И 52 кости (1/4 всего количества) находится именно в ногах. Только в одной стопе 26 костей!
Согласитесь, впечатляет?!
Как же сохранить наши ножки здоровыми и красивыми?
Представляем Вашему вниманию настоящее чудо родом из Японии. Педикюрные носочки
Попробуйте эффективную процедуру, заменяющую поход в педикюрный салон в домашних условиях.
Педикюрные носочки Baby Foot были разработаны, чтобы легко удалять омертвевшие клетки кожи, которые вызывают проблемы с ногами. Они просты в использовании, эффективны, применяются без каких-либо усилий: просто наденьте носочки и можете целый час отдыхать или заниматься любимыми делами. Благодаря 17 натуральным экстрактам, входящим в состав, не только удаляются мертвые клетки кожи, но обновленная кожа получает дополнительное питание, увлажнение и уход. Основными ингредиентами являются фруктовые кислоты, молочная, гликолевая, яблочная, лимонная и цитрусовых. Это настоящий японский продукт, существующий на рынке уже более 15 лет, и являющийся лидером продаж и одним из лучших продуктов по уходу за ногами в мире.
Нежная кожа стоп, как у младенца – мечта любой женщины! В этом убедились Омичи при
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