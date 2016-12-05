Город ледяных фигур откроется в Омске 25 декабря

Открытие главной Городской елки пройдет 25 декабря в 17:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Подготовка к новогодним праздникам уже началась. К открытию в омском ДК Красной Гвардии готовят театрализованное представление «Новый год на языке дружбы».
В оформлении парка к празднику используют иллюминацию, архитектурную подсветку (будут освещены арка и фонтан) и световое ландшафтное оформление (светодиодные гирлянды на деревьях), сообщают в омском департаменте культуры. На главной аллее выставят 21 ледяную фигуру, большинство из них - тематически связаны с календарным символом 2017 года, Петухом.
Для омичей заливают каток и три больших горки, а также готовят детскую площадку с ледовым лабиринтом и пятью разными ледовыми горками разной формы. Подготовка к оформлению парка уже идет.
Игровые программы у Главной елки города продлятся с 25 по 31 декабря, а в саму новогоднюю ночь с 23:30 и до трех часов ночи пройдет праздник «Первая. Новогодняя. Танцевальная» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Рождественские гуляния и праздничные программы пройдут со 2 по 8 января.
Организаторы обещают, что в теплую погоду (до -10 градусов) на протяжении новогодних и рождественских праздников в парке будут работать двенадцать аттракционов, а также прокат квадроциклов и снегоходов. Еще одно развлечение для омичей - катания на лошадях, а также в собачьих упряжках; представления с тиграми. Закрытие Главной елки города пройдет 15 января, с выступлением восьми омских творческих коллективов.
В Советском парке и в саду «Сибирь» также организуют горки и ледяные фигуры, говорит директор депкультуры Владимир Шалак.
Фото: Главная городская елка 2015