Город ледяных фигур откроется в Омске 25 декабря

Организаторы обещают, что в теплую погоду (до -10 градусов) на протяжении новогодних и рождественских праздников в парке будут работать двенадцать аттракционов, а также прокат квадроциклов и снегоходов. Еще одно развлечение для омичей - катания на лошадях, а также в собачьих упряжках; представления с тиграми. Закрытие Главной елки города пройдет 15 января, с выступлением восьми омских творческих коллективов.