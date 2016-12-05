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Автокатастрофа с автобусом и КАМАЗом, погибло 11 детей и один взрослый

5 декабря 2016, 08:35
Подробности трагедии.

О серьезном дорожно-транспортном происшествии в ХМАО портал Gorod55.ru сообщал накануне. Позднее появились дополнительные подробности.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре информирует, что водитель автобуса, перевозивший детей, за последние два года 7 раз нарушал ПДД. Мужчина, житель Нефтеюганска 1969 г.р., имеет водительский стаж с 1994 года. Он имеет право управления транспортном всех категорий. Нарушения: ст. 12.18 КоАП РФ – 1 раз, ст. 12.6 КоАП РФ – 2 раза, ст. 12.5 КоАП РФ – 4 раза.

Автокатастрофа, напомним, произошла 4 декабря на 925-м километре трассы «Ханты-Мансийск – Тюмень». Рейсовый автобус столкнулся с КАМАЗом. На месте погибли 12 человек, из них – 11 детей.

Травмы получили 23 человека. Всего в автобусе находилось 32 человека, из них – 29 детей. Многие, получившие травмы, находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы.

Полиция выдвинула несколько предварительных причин произошедшего: несоблюдение бокового интервала водителями, неблагоприятные метеоусловия в виде сильного снегопада.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 и ч. 3 ст. 238 УК РФ.


#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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