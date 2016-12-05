Автокатастрофа с автобусом и КАМАЗом, погибло 11 детей и один взрослый

Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре информирует, что водитель автобуса, перевозивший детей, за последние два года 7 раз нарушал ПДД. Мужчина, житель Нефтеюганска 1969 г.р., имеет водительский стаж с 1994 года. Он имеет право управления транспортном всех категорий. Нарушения: ст. 12.18 КоАП РФ – 1 раз, ст. 12.6 КоАП РФ – 2 раза, ст. 12.5 КоАП РФ – 4 раза.