В Омске обсуждают массовую драку между водителями такси и пассажирами

«Начали открывать пассажирские двери и избивать нас, вытаскивать на улицу, парней валить на землю и пинать без предъявлений претензий, а меня девушку, которая пыталась узнать, в чем дело и вызвать полицию швыряли, выбивая из руки телефон, мы поняли, что чем то не устроили водителя. Когда один из наших парней лежал без движения, все окружавшие нас машины разъехались. Ужасное происшествие закончилось тем, что водитель нашего такси, совершив преднамеренный наезд на одного из пострадавших, скрылся с места происшествия»