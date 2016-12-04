В Омске обсуждают массовую драку между водителями такси и пассажирами

Как обычно бывает в таких случаях, участники событий сообщили о произошедшем с ними инциденте через социальные сети.
Со слов тех, на кого «напали таксисты», действия разворачивались следующим образом: ночью 3 декабря они вызвали такси по телефону. Подъехал ВАЗ 12-й модели. В салон сели 3 парня и девушка. Поехали от ж/д в сторону Чкаловска: «не шумели, и не буянили».
В районе Атлантиды водитель резко тормозит на дороге, машину окружают шесть машин. Далее «участник инцидента» сообщает следующее: их начинают вытаскивать из машины, «избивать»:
«Начали открывать пассажирские двери и избивать нас, вытаскивать на улицу, парней валить на землю и пинать без предъявлений претензий, а меня девушку, которая пыталась узнать, в чем дело и вызвать полицию швыряли, выбивая из руки телефон, мы поняли, что чем то не устроили водителя. Когда один из наших парней лежал без движения, все окружавшие нас машины разъехались. Ужасное происшествие закончилось тем, что водитель нашего такси, совершив преднамеренный наезд на одного из пострадавших, скрылся с места происшествия»
Далее «участник инцидента» сообщает, что они обратились в полицию. В правоохранительных органах уже подтвердили, что инцидент имел место быть.
На страницах трех ведущих омских пабликов, связанных с ЧП и ДТП, в настоящее время идет оживленная полемика между горожанами на тему «кто был виноват, а кто прав в инциденте».
Некто «Ринат Жиенбаев» сообщил свою версию произошедшего: что [пассажиры] начали «наезжать еще на ж/д, были пьяные». Водитель хотел оказаться их везти, но «они не давали выйти из машины и заставили ехать». Он (водитель) успел крикнуть о помощь в зелло (рация) и «наши ребята просто зажали авто напротив Атлантиды…»
Так что теперь в инциденте «кто прав, а кто нет» смогут разобраться только правоохранительные органы. Следим за развитием событий.