В ДТП с автобусом, КАМАЗом и двумя автомобилями погибли 9 детей



Далее, как сообщает сайт « UgraPro », информация о жертвах была уточнена: погибли 10 человек, среди них – 9 детей. Получили травмы и были госпитализированы 20 человек. В автобусе ехали юные спортсмены из Нефтеюганска с соревнований по акробатике.