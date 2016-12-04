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В ДТП с автобусом, КАМАЗом и двумя автомобилями погибли 9 детей

4 декабря 2016, 19:59
Автокатастрофа на трассе Р404 «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 декабря, на трассе в Ханты-Мансийском районе ХМАО, на 926-м километре трассы Р404 «Тюмень – Ханты-Мансийск». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего столкнулось четыре автотранспортных средства: рейсовый автобус «Ханты-Мансийск-Нефтеюганск», КАМАЗ и два легковых автомобиля. К месту происшествия были оперативно направлены спасатели МЧС, полиция, медики и другие экстренные службы. Всего 50 человек и 15 спецавтомобилей.

Сообщается телефон доверия МЧС: 8 (3467) 397-777.

Первоначально пресс-служба регионального управления МВД проинформировала о 8-ми погибших, среди них – шестеро детей. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в КАМАЗ.


Далее, как сообщает сайт «UgraPro», информация о жертвах была уточнена: погибли 10 человек, среди них – 9 детей. Получили травмы и были госпитализированы 20 человек. В автобусе ехали юные спортсмены из Нефтеюганска с соревнований по акробатике.

Одной из возможных причин автокатастрофы могло стать неудовлетворительное состояние дорожного полотна.



#Новости#ДТП#Происшествия#Авто#Общество
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