В ДТП с автобусом, КАМАЗом и двумя автомобилями погибли 9 детей

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 декабря, на трассе в Ханты-Мансийском районе ХМАО, на 926-м километре трассы Р404 «Тюмень – Ханты-Мансийск». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Всего столкнулось четыре автотранспортных средства: рейсовый автобус «Ханты-Мансийск-Нефтеюганск», КАМАЗ и два легковых автомобиля. К месту происшествия были оперативно направлены спасатели МЧС, полиция, медики и другие экстренные службы. Всего 50 человек и 15 спецавтомобилей.
Сообщается телефон доверия МЧС: 8 (3467) 397-777.
Первоначально пресс-служба регионального управления МВД проинформировала о 8-ми погибших, среди них – шестеро детей. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в КАМАЗ.
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Одной из возможных причин автокатастрофы могло стать неудовлетворительное состояние дорожного полотна.