Пожар в городской 5-этажке, на месте 18 спасателей и 4 боевых расчета

Накануне вечером в Омске произошел пожар в многоэтажном доме в Центральном округе города. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной спасательной группы в 19:18, сообщает пресс-служба омского отделения управления по ЧС.
На место трагедии выехали спасатели в составе 18 человек, 4 единиц спецтехники, а также 3 звена газодымовой защиты. На локализацию пожара понадобилось чуть менее получаса, полностью ликвидирован огонь в 20:01.
Предварительно, в пожаре 5-этажного дома никто не пострадал. Подробности и обстоятельства вечернего ЧП в Омске уточняются.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
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