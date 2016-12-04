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Пожар в городской 5-этажке, на месте 18 спасателей и 4 боевых расчета

4 декабря 2016, 09:37
Плюс три звена газодымовой защиты.

Накануне вечером в Омске произошел пожар в многоэтажном доме в Центральном округе города. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной спасательной группы в 19:18, сообщает пресс-служба омского отделения управления по ЧС.

На место трагедии выехали спасатели в составе 18 человек, 4 единиц спецтехники, а также 3 звена газодымовой защиты. На локализацию пожара понадобилось чуть менее получаса, полностью ликвидирован огонь в 20:01.

Предварительно, в пожаре 5-этажного дома никто не пострадал. Подробности и обстоятельства вечернего ЧП в Омске уточняются.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области

Фото: иллюстрация

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