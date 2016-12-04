Поиски Анастасии Небукиной: видели девушку на Левобережье в Омске

Напомним, 22-летняя студентка Анастасия Небукина пропала без вести 17 ноября 2016 года. Девушка ушла из дома около 16 часов. Больше ее никто не видел. С того времени Настю ищут правоохранительные органы, близкие девушки, волонтеры, листовки расклеиваются в Омске и Новосибирске. Пока всё тщетно.