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Поиски Анастасии Небукиной: видели девушку на Левобережье в Омске

4 декабря 2016, 14:15
Поиски Анастасии Небукиной: видели девушку на Левобережье в Омске

Напомним, 22-летняя студентка Анастасия Небукина пропала без вести 17 ноября 2016 года. Девушка ушла из дома около 16 часов. Больше ее никто не видел. С того времени Настю ищут правоохранительные органы, близкие девушки, волонтеры, листовки расклеиваются в Омске и Новосибирске. Пока всё тщетно.

Кроме официальных сайтов регионального УМВД и Следственного управления СК РФ, дополнительная информация размещается в паблике «Поиски Анастасии Небукиной». Здесь идет живое обсуждение всех версий произошедшего.

В субботу, 3 декабря, появились еще две неподтвержденные версии: специалисты по гаданиям на картах сообщают, что девушка жива, ее удерживают где-то «за городом, рядом – песок и вода».


Другая версия: девушку, похожую на Анастасию Небукину, возможно, видели в районе универсама на Левом берегу в Омске.


Повторимся, до официального подтверждения со стороны правоохранительных органов, любая информация может трактоваться лишь как «слухи».

Тем не менее, напомним, что всех, кто обладает информацией, связанной с исчезновением Анастасии Небукиной, просят позвонить по телефону доверия 395-506 (Следственное управление СК РФ по Омской области).

Поиски 22-летней студентки продолжаются…

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