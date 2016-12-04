Поиски Анастасии Небукиной: видели девушку на Левобережье в Омске

Напомним, 22-летняя студентка
Кроме официальных сайтов регионального УМВД и Следственного управления СК РФ, дополнительная информация размещается в паблике «
В субботу, 3 декабря, появились еще две неподтвержденные версии: специалисты по гаданиям на картах сообщают, что девушка жива, ее удерживают где-то «за городом, рядом – песок и вода».
Другая версия: девушку, похожую на Анастасию Небукину, возможно, видели в районе универсама на Левом берегу в Омске.
Повторимся, до официального подтверждения со стороны правоохранительных органов, любая информация может трактоваться лишь как «слухи».
Тем не менее, напомним, что всех, кто обладает информацией, связанной с исчезновением Анастасии Небукиной, просят позвонить по телефону доверия 395-506 (Следственное управление СК РФ по Омской области).
Поиски 22-летней студентки продолжаются…