Минздрав изменил режим посещений в больницах после обращения омички

Подготовкой и разработкой соответствующего пакета документов по организации совместного пребывания родителей с детьми в отделениях реанимации занималось объединение анестезиологов и реаниматологов при поддержке благотворительного фонда «Детский паллиатив». Это методические рекомендации как для врачей, так и для родителей, чьи дети попали в реанимационные отделения. Они согласованы с главным детским врачом (анестезиологом-реаниматологом) министерства здравоохранения России и будут разосланы по все медицинским учреждениям в ближайшее время. Разработчики настаивают на круглосуточном пребывании родителей с детьми, по согласованию с медперсоналом родственники могут навещать больного ребенка даже с домашними животными.