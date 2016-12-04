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Минздрав изменил режим посещений в больницах после обращения омички

4 декабря 2016, 21:05
Разработаны рекомендации.

Давно назревший вопрос о совместном пребывании родителей с тяжело больными детьми в отделениях реанимации в скором времени может быть решен, сообщает издание «Известия».

Подготовкой и разработкой соответствующего пакета документов по организации совместного пребывания родителей с детьми в отделениях реанимации занималось объединение анестезиологов и реаниматологов при поддержке благотворительного фонда «Детский паллиатив». Это методические рекомендации как для врачей, так и для родителей, чьи дети попали в реанимационные отделения. Они согласованы с главным детским врачом (анестезиологом-реаниматологом) министерства здравоохранения России и будут разосланы по все медицинским учреждениям в ближайшее время. Разработчики настаивают на круглосуточном пребывании родителей с детьми, по согласованию с медперсоналом родственники могут навещать больного ребенка даже с домашними животными.

Сначала к российским законодателям в области здравоохранения обратилась омичка Ольга Рыбковская. Ее опубликованная петиция на сайте change.org собрала около 370 тысяч подписчиков и была разослана адресатам: министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, советнику Президента РФ по правам человека Михаилу Федотову и другим.

В петиции жительница Омска, у которой ребенок 8 дней пролежал в реанимации, указывает на то, что недопустимо, когда к больному ребенку не пускают родственников:


«Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что больной, находящийся в реанимации, как никто другой нуждается в психологической поддержке близких людей».

Ольга Рыбковская делает упор на защите прав ребенка, в первую очередь, «исходя из элементарных, гуманистических принципов». Говорит о том, что таких правил во всех цивилизованных странах уже нет.

Также отмечается, что некоторое время спустя после опубликования петиции омички, актер Константин Хабенский во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным задал вопрос о доступе в реанимацию. Президент дал поручение министерству здравоохранения проработать этот вопрос.


Фото: иллюстрация

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