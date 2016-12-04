Гассиев победил Лебедева по очкам, матч-реванш за 2 чемпионских пояса

Поединок длился до финального гонга, оба боксера вели себя на ринге очень активно. Первые раунды были за Лебедевым, во второй половине встречи наиболее ярко показал себя Гассиев. В пятом раунде Денису пробили печень, он оказался в нокдауне, но смог восстановиться.