Гассиев победил Лебедева по очкам, матч-реванш за 2 чемпионских пояса

Бой между чемпионом IBF и WBA Super в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым прошел накануне вечером в Москве. Победа по очкам досталась Гассиеву. Лебедев потерял пояс IBF и требует матча-реванша. Оба боксера выступают за Россию.
Поединок длился до финального гонга, оба боксера вели себя на ринге очень активно. Первые раунды были за Лебедевым, во второй половине встречи наиболее ярко показал себя Гассиев. В пятом раунде Денису пробили печень, он оказался в нокдауне, но смог восстановиться.
Победа в поединке была определена решением судей, один из которых выступил за победу Лебедева (114-113), двое отдали предпочтение Гассиеву (116-112 и 116-111).
После боя представители Лебедева предложили провести матч-реванш, на что со стороны Гассиева ответили согласием, но с условием, что на кону будут уже два чемпионских пояса IBF и WBA Super. Окончательные ответ пока не получен.
После поединка 3 декабря у Гассиева 24 боя и ни одного поражения, у Лебедева 32 встречи и 29 побед.