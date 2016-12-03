В небе над Омском взошли три солнца

Гало обычно возникает вокруг Солнца или Луны, преимущественно оно образуется при отражении солнечных лучей ледяными кристаллами, образующимися в перистых облаках на высоте 5-10 километров. Преломленный свет зачастую разлагается на спектр, гало становится похожим на радугу.