В небе над Омском взошли три солнца

Сегодня, 3 декабря, редакции портала Gorod55 омичи сообщили о необычном явлении, очевидцами которого они стали. Отмечается, что увиденный феномен выглядел как восхождение сразу трех солнечных дисков в небе над городом.
Данный феномен называется "гало", он представляет собой оптическую иллюзию, при которой вокруг источника света видно светящееся кольцо. Зачастую подобное явление можно наблюдать зимой при резком понижении температуры.
Гало обычно возникает вокруг Солнца или Луны, преимущественно оно образуется при отражении солнечных лучей ледяными кристаллами, образующимися в перистых облаках на высоте 5-10 километров. Преломленный свет зачастую разлагается на спектр, гало становится похожим на радугу.