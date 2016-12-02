Город55
ГлавноеВсе новости

Труп дворника с лопатой найден в центре города

2 декабря 2016, 11:48
Назначена проверка.

Накануне во дворе дома на улице Пушкина был найден труп мужчины. Редакции портала Gorod55.ru в следственном комитете СУ России по Омской области подтвердили данную информацию:


«Вчера, 1 декабря, в дневные часы во дворе дома по улице Пушкина был обнаружен труп мужчины. Предположительно, он работал дворником. По данному факту следственными органами проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе после вскрытия будет известна причина смерти мужчины».

Фото: иллюстрация

#Новости#Недвижимость#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20