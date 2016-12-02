Труп дворника с лопатой найден в центре города



«Вчера, 1 декабря, в дневные часы во дворе дома по улице Пушкина был обнаружен труп мужчины. Предположительно, он работал дворником. По данному факту следственными органами проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе после вскрытия будет известна причина смерти мужчины».