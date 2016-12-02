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Пытаясь уйти от погони, 23-летний водитель угодил в кювет

2 декабря 2016, 17:17
Скрыться не удалось.

Сегодня, 2 декабря, в 02:00 граждане сообщили в дежурную часть полиции об управлявшем автомобилем «ВАЗ-2110» нетрезвом водителе, который остановился у киоска на улице Комарова и намерен вновь управлять машиной.

Спустя несколько минут инспекторы ДПС увидели указанный автомобиль, который двигался по улице Ватутина. Требование дорожных полицейских об остановке водитель отечественного седана проигнорировал, увеличив скорость и продолжив движение, по ходу которого допускал грубые нарушения ПДД, в частности, выезд на встречную полосу и проезд на красный сигнала светофора.

Со значительным превышение скорости нарушитель выехал на автодорогу Челябинск –Новосибирск, где преследование продолжилось. Съехав с трассы водитель ВАЗа поехал в сторону поселка Красный Яр, где допустил выезд в кювет, не справившись с управлением. Мужчина попытался скрыться от инспекторов ДПС пешком, но был задержан при попытке перелезть через забор одного из домов.

Нарушителем оказался 23-летний житель поселка Красный Яр. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения молодой человек отказался.

Молодой человек будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, не остановку по требованию полиции, проезд на красный цвет, управление машиной без документов, предусмотренных ПДД, а также за выезд на встречную полосу.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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