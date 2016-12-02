Пытаясь уйти от погони, 23-летний водитель угодил в кювет

Со значительным превышение скорости нарушитель выехал на автодорогу Челябинск –Новосибирск, где преследование продолжилось. Съехав с трассы водитель ВАЗа поехал в сторону поселка Красный Яр, где допустил выезд в кювет, не справившись с управлением. Мужчина попытался скрыться от инспекторов ДПС пешком, но был задержан при попытке перелезть через забор одного из домов.