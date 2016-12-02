Пытаясь уйти от погони, 23-летний водитель угодил в кювет

Сегодня, 2 декабря, в 02:00 граждане сообщили в дежурную часть полиции об управлявшем автомобилем «ВАЗ-2110» нетрезвом водителе, который остановился у киоска на улице Комарова и намерен вновь управлять машиной.
Спустя несколько минут инспекторы ДПС увидели указанный автомобиль, который двигался по улице Ватутина. Требование дорожных полицейских об остановке водитель отечественного седана проигнорировал, увеличив скорость и продолжив движение, по ходу которого допускал грубые нарушения ПДД, в частности, выезд на встречную полосу и проезд на красный сигнала светофора.
Со значительным превышение скорости нарушитель выехал на автодорогу Челябинск –Новосибирск, где преследование продолжилось. Съехав с трассы водитель ВАЗа поехал в сторону поселка Красный Яр, где допустил выезд в кювет, не справившись с управлением. Мужчина попытался скрыться от инспекторов ДПС пешком, но был задержан при попытке перелезть через забор одного из домов.
Нарушителем оказался 23-летний житель поселка Красный Яр. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения молодой человек отказался.
Молодой человек будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, не остановку по требованию полиции, проезд на красный цвет, управление машиной без документов, предусмотренных ПДД, а также за выезд на встречную полосу.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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