Правила благоустройства омских дворов хотят упростить

Сегодня в Горсоветете прошли публичные слушания о внесении изменений в правила благоустройства, чистоты и порядка в Омске. На слушания записались 59 участников – депутаты, представители горадминистрации, общественники.
Депутат Юрий Федотов предложил включить в правила поправку - не требовать разрешения властей на выполнение земельных работ, связанных с благоустройством на территориях многоквартирных домов. С одним условием – если территория оформлена в собственность. В этом случае достаточно будет просто за 5 дней известить администрацию.
Также депутат предложил исключить из правил требование - чистить зимой дороги от снега и наледи до усовершенствованного покрытия, то есть до асфальта. И не штрафовать за это.
Кроме того, убрать требование о высоте травы на газоне - 10-15 см. Пусть собственники многоквартирных домов сами определяют высоту насаждений. Также собственники жилья на общем собрании должны принимать решение о сносе деревьев и кустарников на своей территории.
Предлагается изменить процедуру устранения надписей на фасадах зданий. Установить срок ликвидации надписи управляющей компанией, за его несоблюдение штрафовать.
Также предложено внести изменения, позволяющие использовать фотографии парковок на газонах, присылаемые общественниками в административно–техническую инспекцию, для наказания нарушителей.