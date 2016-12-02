Правила благоустройства омских дворов хотят упростить

Депутат Юрий Федотов предложил включить в правила поправку - не требовать разрешения властей на выполнение земельных работ, связанных с благоустройством на территориях многоквартирных домов. С одним условием – если территория оформлена в собственность. В этом случае достаточно будет просто за 5 дней известить администрацию.