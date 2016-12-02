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Поиски Анастасии Небукиной: человек просто испарился, ее удерживают

2 декабря 2016, 08:44
Родным пропавшей студентки звонят со всей страны.

Поиски пропавшей 22-летней студентки-фотографа Анастасии Небукиной продолжаются уже третью неделю. Девушку ищут родные, полиция, следователи, волонтеры и еще очень много неравнодушных людей из Омска и соседних городов. Расклеиваются листовки, прочесывается территория. Но пока результата нет.

Сайт «Omsk.KP.ru» публикует разговор с матерью Анастасии: женщина верит – дочь жива!

Распечатка телефонных звонков Анастасии Небукиной, после того, как она вышла около 16 часов из квартиры и «словно испарилась», показала, что девушка звонила сестре. А до звонка ей Насте звонил танцор местного дома культуры. Разговор длился около 9 минут. О чем говорили не известно. Мать девочки считает, что следователи, конечно, это выяснят.

И вообще у Насти никаких предпосылок пропадать не было. Она планировала идти на фитнес. У нее была назначена фотосессия, которую сорвать девушка никак не могла.

Но пока нет никаких зацепок по месту возможного пребывания Насти: «человек просто испарился». Ранее нашли шапку у воды, но сейчас мать уже не уверена, что она принадлежала дочери: «в воду Настя сама и не полезла бы. Она ее боялась, да и не было предпосылок. Уверена в этом на 1000%»

Что касается экстрасенсов, то из телепередачи «Битва экстрасенсов» на письмо пока не ответили. А местные специалисты в этой области говорят, что «девочка точно не в воде», «дочка точно жива», «ее где-то удерживают».

Родственники также благодарят всех, кто помогает искать Анастасию Небукину: «поддерживают со всей страны». И советуют не верить тому, что пишут в социальных сетях. Работа правоохранительных органов ведется. Будем надеяться на лучшее.

#Новости#Общество#Город
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