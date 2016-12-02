Поиски Анастасии Небукиной: человек просто испарился, ее удерживают

Но пока нет никаких зацепок по месту возможного пребывания Насти: «человек просто испарился». Ранее нашли шапку у воды, но сейчас мать уже не уверена, что она принадлежала дочери: «в воду Настя сама и не полезла бы. Она ее боялась, да и не было предпосылок. Уверена в этом на 1000%»