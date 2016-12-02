Открытые катки и зимняя вечеринка, ночная сказка в Омске

В ДХЦ «Авангард» (возле СКК Блинова) каток открыт с 19 до 20 и с 20:20 до 21:20 в субботу. В остальное время он, как и каток на «Арене Омск» работает с 18:00 до 19:00 и с 19:20 до 20:20. Взрослому выход на лед в «Авангарде» обойдется в 160 рублей за час, а ребенку - 100 рублей за час; в «Арене Омск» - взрослый выйдет на 20 рублей дороже, а стоимость детского не изменится. За каждый час проката коньков омичи отдадут по 150 рублей.