Открытые катки и зимняя вечеринка, ночная сказка в Омске

Портал Gorod55.ru подготовил афишу на выходные дни в Омске: турнир по дзюдо, зимняя вечеринка в Ангаре, «Школа соблазнения» на сцене театра и лекция о Муми-Троллях... Более полный список городских событий на 3 и 4 декабря ниже:
Суббота, 3 декабря
В 9:00 в спортивном комплексе «Юность» пройдет турнир по дзюдо, участие в котором примут более 120 спортсменов. Борцы из России, Казахстана, Монголии и Узбекистана выступят в семи весовых категориях и в командном первенстве.
В 12:00 в Органном зале Омской филармонии пройдет концерт-знакомство со струнными инструментами «По струнным дорожкам». Музыкальные произведения исполнят Татьяна Семерьянова (сопрано), Виктор Шурыгин (балалайка), Константин Беляков (гитара), а также маленькие музыканты омских ДШИ.
В 16:00 в Либеров-Центре начнется лекция филолога, искусствоведа Екатерины Барановской «На маяк». Лектор расскажет об островах Туве Янсон и проведет для слушателей экзистенциальное путешествие в страну Муми-Троллей.
В 16:30 в ADCI Events Hub (Думская, 7) в рамках встреч сообщества «Как путешествовать самостоятельно» пройдет мероприятие «Лето круглый год: зимовка в Азии». О бесконечном лете, зимах в Таиланде рассказывают путешественники Стас Хорошев и Аня Ёлшина.
В 18:00 на сцене Омского академического театра драмы - спектакль «Искупление» (16+) в постановке Алексея Крикливого. Один антракт. В это же время в Пятом театре играют спектакль «Акулькин муж» (12+), в одном действии, по мотивам «Записок из Мертвого дома» Федора Достоевского. Одновременно на сцене Топ-театра начнется спектакль «Феи из хрущевок», поставленный Галиной Пьянковой в жанре «практическое пособие обретения счастья, для женщин, потерявших всякую надежду». Продолжительность три часа с антрактом. На сцене театра «СТУДИЯ имени Л. Ермолаевой» в 18:00 - комедия «Балаган» - о непростой жизни актера провинциального театра, когда на сцене молниеносно меняются роли, костюмы и реквизит, а вместе с ними - целые эпохи. Продолжительность два часа, рейтинг 14+.
В 19:00 на сцене Лицейского театра - сентиментальный фарс «Комок» (16+), продолжительность 2 часа. История о двух провинциальных парнях, приехавших покорять Москву, а в итоге оказавшихся работать в киоске «Комок». Их жизнь меняется, когда однажды появляется таинственная незнакомка.
В 22:00 в клубе Angar начнется вечеринка Welcome to Sibir, приуроченная к календарному приходу зимы: танцы и развлечения.
Воскресенье, 4 декабря
В 12:00 в Топ-театре - детский спектакль «Рождественская история» в постановке Ярослава Максименко. Жанр - ночная сказка, продолжительность 1 час 20 минут.
В 16:30 на Даче Онегина (библиотека имени А.С. Пушкина) пройдет музыкальный концерт. Воскресным вечером прозвучат женский вокал, соло- и ритм-гитара, а также перкуссия. Организаторы обещают позитив, тепло и уют в стиле a la Mist.
В 18:00 в Омском академическом театре драмы играют комедию с восемью прощаниями «На чемоданах» (16+). Постановка Александра Баргмана.
Также, в 18:00 на сцене Пятого театра - легенда «Когда падают горы» (16+) Чингиза Айтматова, продолжительность 1,5 часа. В то же время в Топ-театре - комедия положений «Дуэт на канапе» в постановке Михаэля Теплицкого; длится два часа с антрактом. На сцене театра «Студия» имени Л. Ермолаевой - «Школа соблазна» (18+), продолжительность 130 минут.
В ДХЦ «Авангард» (возле СКК Блинова) каток открыт с 19 до 20 и с 20:20 до 21:20 в субботу. В остальное время он, как и каток на «Арене Омск» работает с 18:00 до 19:00 и с 19:20 до 20:20. Взрослому выход на лед в «Авангарде» обойдется в 160 рублей за час, а ребенку - 100 рублей за час; в «Арене Омск» - взрослый выйдет на 20 рублей дороже, а стоимость детского не изменится. За каждый час проката коньков омичи отдадут по 150 рублей.
Ранее портал Gorod55.ru сообщал
В Омском музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля с 10:00 до 19:00 работает выставка «В горнице моей светло», посвященная частному дому на территории города. Частный сектор в городе представляет своеобразный микромир; здесь у каждого дома есть своя неповторимая эстетика и романтика.
Также посетители музея смогут познакомиться с выставкой «Омская икона рубежа 20-21 веков», где представлено современное храмовое искусство из музейных и частных собраний.