Омская мэрия ставит жизнь горожан под угрозу

Суд обязал омскую мэрию расселить жильцов двух аварийных домов в центре Омска после иска прокурора Центрального округа. Ранее проведена проверка деятельности горадминистрации, в ходе которой выявлены нарушения жилищного законодательства.
По данным прокуратуры, два многоквартирных дома, расположенных на улице Пушкина, признаны аварийными более шести лет назад, однако до сегодняшнего дня остаются жилыми. В строениях, подлежащих сносу и внесенных в региональную адресную программу переселения 2013-2017 года, продолжают жить несколько омских семей.
Немногим больше недели назад, 20 ноября, в доме 133/5 произошло обрушение потолочного перекрытия. Напомним, в соседней комнате к той, где рухнул потолок, проживает омичка Галина Нечипоренко. «От обрушения в подъезде на первом этаже по стенам пошли трещины», - жалуются жильцы, но из дома не уезжают. Месяцем ранее в соседнем здании по адресу 133/4 также обрушилось потолочное перекрытие. В происшествиях нет пострадавших. Жильцы обоих домов не соглашаются покидать свои квартиры, и на данный момент не расселены еще семь жилых помещений.
По условиям программы переселения для 2013 года, способ переселения определен как «приобретение жилых помещений у застройщиков» и объясняется необходимостью развивать малоэтажное строительство жилой недвижимости. Жильцам предлагают переселиться в дома в Рябиновке (улица Верхнеднепровская) и на 21-ой Амурской, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Представление прокуратуры в администрацию Центрального округа - из-за бездействия по содержанию и ремонту жилых помещений в одном из названных домов - внесено еще в ноябре 2015 года. В октябре 2016 года из-за затянувшегося расселения людей действия омской администрации и депимущества признаны незаконными: в отношении омичей, проживающих в аварийных домах, длительное время не принимались необходимые меры. В итоге, муниципалитет обязан выкупить жилые помещения либо предоставить иные жилые помещения по соглашению с жильцами домов на улице Пушкина.
В суде доказано, что мэрия не приняла достаточно мер для расселения омичей из аварийного дома, создав угрозу их безопасности, жизни и здоровью, а также угрозу прохожих и других граждан.
На встрече 22 ноября жильцам дома 135/5 предложено временно переселиться в квартиры, приобретенные для них по программе. Предложение озвучено в присутствии окружной администрации, депимущества и департамента жилполитики.
Портал Gorod55.ru связался с омичкой Галиной Нечипоренко, живущей в доме на улице Пушкина, 135/5, и ранее сообщавшей об обрушении перекрытий. Женщина говорит, что судится за выкупную цену и не согласится на то жилье, которое им приготовила мэрия:
- Мы просим жилье на Завертяева, а нам говорят - нельзя, незаконно. Купили пенопластовых домов в Рябиновке, и хотят нас заселить. Приходят представители администрации, просят переехать, хотя бы временно. Но жильцы 4 и 5 корпуса категорически отказываются. Почему нельзя дать нам три квартиры на Завертяева? Говорят, что нарушение закона. Тогда пусть покупают, но денег-то нет, - говорит Нечипоренко.
Фото: Андрей Кутузов