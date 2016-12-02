Омская мэрия ставит жизнь горожан под угрозу

По условиям программы переселения для 2013 года, способ переселения определен как «приобретение жилых помещений у застройщиков» и объясняется необходимостью развивать малоэтажное строительство жилой недвижимости. Жильцам предлагают переселиться в дома в Рябиновке (улица Верхнеднепровская) и на 21-ой Амурской, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.



Представление прокуратуры в администрацию Центрального округа - из-за бездействия по содержанию и ремонту жилых помещений в одном из названных домов - внесено еще в ноябре 2015 года. В октябре 2016 года из-за затянувшегося расселения людей действия омской администрации и депимущества признаны незаконными: в отношении омичей, проживающих в аварийных домах, длительное время не принимались необходимые меры. В итоге, муниципалитет обязан выкупить жилые помещения либо предоставить иные жилые помещения по соглашению с жильцами домов на улице Пушкина.