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Омичка, совратившая восьмиклассника, стала героем передачи на НТВ

2 декабря 2016, 14:03
Продолжение истории.

Накануне на федеральном канале НТВ гостями студии программы «Говорим и показываем» стали омичи. А именно жители села Сосновка Таврического района: молодая мама, ее несовершеннолетний сын, а также любовница сына и другие люди, причастные в той или иной степени к шокирующей истории, произошедшей в Омской области.


О том, что в Таврическом межрайонном отделении СУ СК России по Омской области, по заявлению из полиции от мамы несовершеннолетнего подростка о насильственных действиях по отношении к сыну со стороны квартирантки, начата проверка уже сообщал портал Gorod55.ru. На тот момент времени редакции портала Gorod55.ru в Таврическом межрайонном отделении пояснили, по результатам проверки будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении дела.


Нашумевшая история из Омска стала информационным поводом передачи на НТВ.


В процессе телепередачи выяснилось, что молодая женщина Анна, имеющая 2-летнюю дочь, ушла от мужа к любовнику. Когда последний начал прикладывать к ней руки, она попросила безопасное место в доме, где жила Татьяна со своими двумя детьми – подростками 12-ти и 15-ти лет. Маленькая жилплощадь Татьяны не позволила поселить квартирантку в отдельную комнату, Анна стала жить в комнате вместе с мальчишками. Там и завязались отношения между нею и 15-летним сыном Татьяны – Кириллом.


В итоге, Татьяне грозит скорое лишение родительских прав по причине того, что она допустила совращение малолетнего в своем доме. Аналогичное наказание ждет и Анну. Ведь, уйдя из дома мужа, она бросила свою 2-летнюю дочь на произвол судьбы, а по статье половое сношение с лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста, ей грозит еще и срок.

Единственным, кто может спасти Анну от тюрьму, является Кирилл – тот самый якобы соблазненный тетенькой мальчик. Но Кирилл в студии отказался жениться на объекте своего вожделения, даже несмотря на то, что Анна оказалась беременной...

Напомним, что в отношении случая, происшедшего в Таврическом районе, а именно половое сношение с лицом, не достигшем совершеннолетнего возраста, следователи Таврического межрайонного отделения СУ СК России по Омской области назначили доследственную проверку.


Фото: скриншот с видео

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