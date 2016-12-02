Омичка, совратившая восьмиклассника, стала героем передачи на НТВ



О том, что в Таврическом межрайонном отделении СУ СК России по Омской области, по заявлению из полиции от мамы несовершеннолетнего подростка о насильственных действиях по отношении к сыну со стороны квартирантки , начата проверка уже сообщал портал Gorod55.ru. На тот момент времени редакции портала Gorod55.ru в Таврическом межрайонном отделении пояснили, по результатам проверки будет принято решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении дела.