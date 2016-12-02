Омичи получают на треть меньше, чем говорят

- Тем не менее, молодые амбициозные миллионники нам наступают на пятки. Наш регион - не в самой благополучной области осуществления экономики и госфинансов. По некоторым экспертным оценкам, Омская область относится к депрессивным регионам. Заработная плата, даже с районным коэффициентом, ниже, чем у всех соседних, за исключением Волгограда и Воронежа. Это 32 тысячи рублей. Эта цифра статистики, в крупных же предприятиях есть точные цифры, а все остальное – досчет. Мы себя сами ставим в ситуацию, когда вместо НДФЛ у нас воздух. Есть те организации, которые точно знают, сколько в Омске получают заработной платы – это УФНС и Пенсионный фонд. Цифры разнятся: на треть меньше, чем в статистике.