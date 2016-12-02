Омичи получают на треть меньше, чем говорят

Сегодня, 2 декабря, в омском ДК «Рубин» прошел общегородской форум «Омск – город, где я хочу жить». Организаторы форума в качестве спикеров пригласили представителей областной и городской власти, бизнесменов, руководителей предприятий, общественников. В числе спикеров на форуме присутствовали зампред губернатора Владимир Компанейщиков, мэр города Вячеслав Двораковский, председатель омского Горсовета Галина Горст.
У каждого выступающего было порядка десяти минут на речь, посвященную состоянию нашего города, перешагнувшего 300-летний рубеж - с какими проблемами и достижениями омичи пришли к этой дате, в каком направлении развивать город, как "навести порядок в Омске". Лейтмотивом форума стал комфорт городского пространства, благоустройство города.
Какое благополучие возможно без стабильной финансовой поддержки? В рамках пленарного заседания кандидат экономических наук Сергей Евсеенко, завкафедрой Омского филиала Финансового университета при правительстве РФ, в своем выступлении коснулся широкого круга вопросов, не только финансовых:
- Я бы начал с социально-экономического неравенства в развитии регионов в современной России.
Мы с 1992 года находимся в перманентном поиске решений механизмов урегулирования равенства, достичь его пока не удалось нигде, кроме трех-четырех регионов. Желание у нас есть, а возможности – не очень. Очевидно, что граждане России так или иначе являются жителями того или иного населенного пункта, являются резидентами того или иного муниципалитета, самой доступной власти, власти «в пешей доступности». Открытым и дискуссионным является вопрос полномочий этой власти, тем более - наличие у нее финансов и их распределение.
"Омск – миллионник, - напоминает Евсеенко, - 1 178 000,1 человек. Мы давно уже миллионник, но не растем и не строим планы по увеличению. При этом наши амбициозные соседи спят и видят, чтобы превратиться в пятимиллионник". По словам экономиста, мы "держимся" за счет Омского района:
- Тем не менее, молодые амбициозные миллионники нам наступают на пятки. Наш регион - не в самой благополучной области осуществления экономики и госфинансов. По некоторым экспертным оценкам, Омская область относится к депрессивным регионам. Заработная плата, даже с районным коэффициентом, ниже, чем у всех соседних, за исключением Волгограда и Воронежа. Это 32 тысячи рублей. Эта цифра статистики, в крупных же предприятиях есть точные цифры, а все остальное – досчет. Мы себя сами ставим в ситуацию, когда вместо НДФЛ у нас воздух. Есть те организации, которые точно знают, сколько в Омске получают заработной платы – это УФНС и Пенсионный фонд. Цифры разнятся: на треть меньше, чем в статистике.
Изменив методику подсчета НДФЛ, можно оздоровить не только муниципальные, но и областные финансы, считает экономист:
- Мы перестанем загружать воздух в доходную часть. Расходы на душу населения из местного бюджета самые низкие из всех миллионников. Следующий фактор для меня стал откровением: площадь нашего миллионника больше, чем Новосибирска. А там проживает на 500 тысяч больше. Это значит – иные условия содержания городского хозяйства, протяженность коммуникаций больше, больше транспортных маршрутов… В Омске проживает большинство населения области. А средства регионального бюджета в большей части в ведении областной власти.
Потребительская корзина в Омске самая низкая, в основном, по причине покупательской способности населения. Только совместными усилиями, ветвями и законодательной, и исполнительной власти, можно изменить ситуацию.
- В финансовой политике я не первый год и, можно сказать, стоял у истоков, - добавляет Евсеенко. - Больше двадцати лет, начиная с 1995 года, идет процесс централизации ресурсов, идет в большем объеме, чем перераспределяются полномочия. Не надо лукавить, областная власть здесь всегда город Омск обижала, изымала больше, чем можно было взять. Пора, господа, пора! Пора двум контрольно-счетным палатам оценить, что забрали, что финансируется, и перераспределить. Не факт, что это должен быть 2017 год, но если этого не сделать, то мы идем, мягко говоря, в никуда.
Законодатели и контрольно-счетные палаты смогут найти точки соприкосновения, уверен экономист. Так они придут к взаимовыгодному решению той самой среды, за которую будет не стыдно. Евсеенко утверждает, что из-за миграции регион остается без части собственных денег:
150 тысяч омичей работают за пределами Омской области, область недополучает до пяти миллиардов НДФЛ: живем здесь, работаем там. Я не говорю, что нужно вернуть их. Но социальная инфраструктура должна быть здесь. Омичи не только на Севере, уезжают в Новосибирск, Москву, Краснодар… Сегодня все ринулись, не только шофера, сварщики, газелисты – это касается всех профессий. Если из омского села поехали на вахту, они больше в селе работать не будут.
Фото: Андрей Кутузов