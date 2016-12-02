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Малолетний омич, совершивший 11 преступлений, получил три года

2 декабря 2016, 10:21
Приговор суда.

В Тюкалинском городском суде провозглашен приговор 14-летнему подростку, совершившему 11 преступлений.

Несовершеннолетний преступник – учащийся 8-го класса образовательной школы. По решению суда он признан виновным в совершении серии преступлений, в частности кражах с проникновением в чужое жилище и кражах с проникновением в помещение или иное хранилище (статьи 158 Уголовного Кодекса России – части 3 «а» и 2 «б»).

Ранее: несовершеннолетний, находясь в деревне Максимовка Тюкалинского района в течение трех месяцев с апреля по июль, совершал кражи чужого имущества, а именно им были сворованы денежные средства у сельчан из жилых домов, металлические изделия с приусадебных участков, запасные части от транспортных средств.

В итоге общая сумма сворованного имущества составила 50 тысяч рублей. Отмечается, что значительная часть украденных вещей обнаружена сотрудниками правоохранительных органов при обыске, впоследствии вещи и материальные ценности возвращены владельцам.

В зале суда подросток полностью признал свою вину, объясняя свои проступки тем, что в этом была необходимость. Нужно было приобретать вещи. Однако, обследовав жилое помещение, где проживает подросток, следователи установили, что все необходимое для нормальной жизнедеятельности у него есть. Также указывается, что подсудимый ранее к ответственности не привлекался – ни к административной, ни к уголовной.

Приговор суда: подросток признан виновным и наказан в виде лишения свободы на 3 года. Однако, на основании статьи 92 Уголовного Кодекса России (часть 2) от наказания несовершеннолетний освобожден и направлен на этот же срок в специальное учебно-воспитательное заведение закрытого типа.

По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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