Малолетний омич, совершивший 11 преступлений, получил три года

В зале суда подросток полностью признал свою вину, объясняя свои проступки тем, что в этом была необходимость. Нужно было приобретать вещи. Однако, обследовав жилое помещение, где проживает подросток, следователи установили, что все необходимое для нормальной жизнедеятельности у него есть. Также указывается, что подсудимый ранее к ответственности не привлекался – ни к административной, ни к уголовной.