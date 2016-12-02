Движение в центре города перекроют из-за торжественного мероприятия

Грядущее ограничение движения в центре города объясняется проведение церемонии возложения цветов к памятнику Г. К. Жукова, которая будет осуществляться официальной делегацией, в состав которой войдут представители ветеранский и общественных организаций. Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения полководца.