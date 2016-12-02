Движение в центре города перекроют из-за торжественного мероприятия

В понедельник, 5 декабря, на улице Маршала Жукова на участке от улицы 10 лет Октября до Лермонтова будет перекрыто движение всех видов транспорта с 11:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации Омска.
Грядущее ограничение движения в центре города объясняется проведение церемонии возложения цветов к памятнику Г. К. Жукова, которая будет осуществляться официальной делегацией, в состав которой войдут представители ветеранский и общественных организаций. Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения полководца.
В связи с перекрытием движения схема организации дорожного движения будет скорректирована, маршруту движения общественного транспорта изменены. Для информирования горожан планируется установить информационные щиты и временные дорожные знаки.
Обращается внимание на тот факт, что администрация города и УМВД РФ по Омску примут меры, необходимые для обеспечения безопасности участников грядущего мероприятия.