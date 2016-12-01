Смертельное ДТП на трассе с омской фурой, двое погибших

Согласно данным УГИБДД УМВД РФ по Новосибирской области, 30 ноября на 195-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» примерно в 22:25 часов 48-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.