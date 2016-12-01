Смертельное ДТП на трассе с омской фурой, двое погибших

Накануне вечером под Новосибирском произошло смертельное ДТП, в котором японский седан Toyota Corolla столкнулась с грузовым автомобилем Volvo, за рулем которого находился омич, сообщает
Согласно данным УГИБДД УМВД РФ по Новосибирской области, 30 ноября на 195-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» примерно в 22:25 часов 48-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.
В результате произошедшего ДТП пассажир, 48-летняя женщина, автомобиля Toyota Corolla скончалась на месте, а водитель седана был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Оба погибшие – жители Ростовской области.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены все причины и обстоятельства случившегося смертельного ДТП.
Фото: vk.com/act54