Финансовая группа БКС еще раз подтвердила, что является лидером рынка. Ведущее мировое рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингам ключевого международного подразделения группы – компании БКС Кипр.
Прогноз повышен до «позитивного» на фоне сильных финансовых результатов и роста прибыли. Сейчас у БКС Кипр 25 тысяч клиентов, и данное сильное рейтинговое действие говорит о том, что компания только наращивает все основные показатели. Агентство отмечает, что Финансовая группа БКС улучшила показатели фондирования за счет дополнительных источников стабильного финансирования.
Пересмотр прогноза отражает улучшение показателей фондирования ФГ БКС за счет привлечения таких дополнительных источников стабильного финансирования как собственный капитал, депозиты и структурированные финансовые продукты. Таким образом, во времена повышенной волатильности на финансовых рынках БКС демонстрирует впечатляющие результаты.
«Мы уже давно являемся лидером российского рынка по оборотам во всех секциях Московской Биржи, и теперь делаем новый шаг вперед на международных рынках. Повышение прогноза говорит клиентам о том, что ФГ БКС высоко оценивается крупнейшим в мире рейтинговым агентством, стабильно показывает сильные финансовые результаты и является инвестиционной компанией, которая уверенно развивается и на российском, и на международном уровне», — говорит Ирина Махова директор
Омского филиала БКС Премьер.
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