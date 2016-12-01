«Мы уже давно являемся лидером российского рынка по оборотам во всех секциях Московской Биржи, и теперь делаем новый шаг вперед на международных рынках. Повышение прогноза говорит клиентам о том, что ФГ БКС высоко оценивается крупнейшим в мире рейтинговым агентством, стабильно показывает сильные финансовые результаты и является инвестиционной компанией, которая уверенно развивается и на российском, и на международном уровне», — говорит Ирина Махова директор